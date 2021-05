5 consigli per passare da esperto IT a leader IT

La transizione per diventare un leader IT richiede nuove competenze, consapevolezza di sé e una spiccata attenzione per il valore aziendale della tecnologia.

Il salto verso la leadership è importante, soprattutto nell’IT. Questo perché il passaggio da esperto IT a leader IT richiede un cambiamento significativo nelle competenze e una nuova mentalità sul ruolo che la tecnologia gioca nel business. Per diventare un leader IT, le vostre conoscenze tecniche sono ancora importanti, ma dovrete anche sviluppare una comprensione più profonda del lato business dell’organizzazione e acquisire le competenze necessarie per collaborare direttamente con altri leader non tecnici dell’organizzazione.

Come afferma Devon Valencia, CIO di CareSource, il passaggio alla leadership può essere molto simile all’apprendimento di una nuova lingua. “Dovete ascoltare molto in questa transizione per capire davvero. Quali sono le norme da conoscere? Cosa si aspettano le persone? Di cosa stanno parlando? Ad ogni livello nell’organizzazione, la conversazione, il focus, le priorità e le discussioni dovrebbero essere differenti. Ci vuole un po’ di tempo per sentirvi a vostro agio con le nuove priorità”.

Questo processo può essere particolarmente profondo, portando a un approccio radicalmente modificato al vostro lavoro, afferma Sue-Jean Lin, vicepresidente senior e CIO di Alcon. “Gli esperti IT sono addestrati al pensiero logico, alla gestione dei progetti e all’orientamento ai processi, tutte competenze fondamentali. Tuttavia, è essenziale che i leader siano intuitivi e comprendano le esigenze presenti e future del business. La leadership richiede di conoscere le domande giuste da porre e di esaminare i problemi in modo diverso”.

L’importanza delle relazioni

Essere un leader IT capace richiede la capacità di costruire relazioni e connessioni all’interno e all’esterno dell’organizzazione. Nel passaggio al ruolo di CIO, la Lin sapeva che sarebbe stato “essenziale stabilire e far crescere le relazioni che avrebbero portato a risultati di grande impatto per l’organizzazione”. Nel tempo, questa enfasi sulla costruzione di relazioni l’ha ripagata, dimostrandole il “valore del discernimento e della comunità nell’essere una leader IT”.

“Capire come sfruttare la conoscenza e l’esperienza di altri leader del CIO o di altre comunità di pari è importante”. Dan Baldree la pensa allo stesso modo. Baldree, che ha iniziato come consulente IT aziendale senior per la contea di Santa Clara, ha scalato i ranghi in 11 anni ed è ora direttore IT della contea. Per lui la chiave per una transizione graduale alla leadership è stata “tutta una questione di relazioni”. Grazie a quelle relazioni che ha costruito ha dimostrato di essere una persona affidabile a cui rivolgersi quando le cose devono essere fatte.

Usare un linguaggio tech appropriato

La comunicazione è un’altra abilità chiave che dovrete sviluppare per passare a un ruolo di leadership, poiché spesso vi troverete a dover spiegare argomenti IT complessi a persone che sono al di fuori del dipartimento tecnologico. Fornire le informazioni più importanti in termini che tutti possano comprendere richiede un po’ di pratica. Baldree offre alcuni suggerimenti.

“Non perdetevi nel gergo o in un mucchio di acronimi. Dovete conoscere il pubblico a cui vi state rivolgendo e chiedervi chi siano queste persone, cosa abbiano bisogno di sentire, cosa cerchino e quali siano i loro obiettivi. A questo punto potete presentare i vostri argomenti in un modo che capiscano dove volete arrivare”. In questo caso lo sviluppo della fiducia è fondamentale, secondo Valencia di CareSource. In qualità di leader, lavorerete a stretto contatto con altri leader che, essendo meno esperti di tecnologia, avranno bisogno di sapere che possono fare affidamento sulle vostre conoscenze tecniche.

“Se non avete trascorso la vostra carriera in un ambito tecnologico, se siete un chief marketing officer o un chief financial officer o lavorate in un settore di marketing non tecnologico, la tecnologia può sembrare molto complicata e quasi simile a un scatola nera”, afferma la Valencia. “Più progredite nella vostra carriera, più la leadership deve sapere che sapete cosa state facendo e che potete aiutare l’azienda ad avere successo”.

Cosa ancora più importante, gli altri leader devono avere fiducia nel fatto che voi capiate il loro lato del business e i loro obiettivi. A tal proposito far capire come la tecnologia possa soddisfare le loro esigenze è essenziale. “Penso sia davvero importante che capiate prima i risultati lato business: la tecnologia viene dopo”, afferma la Valencia.

Imparare un vostro stile di leadership

Il solo fatto che stiate prendendo in considerazione un salto in avanti verso la leadership è un segno che le qualità di leadership esistono già dentro di voi. Un importante passo successivo consiste nel trovare un mentore forte ed essere chiari sul vostro interesse per una posizione di leadership. Quando iniziate ad acquisire maggiori responsabilità nell’organizzazione, assicuratevi di rimanere empatici e curiosi continuando ad ascoltare e imparare.

Parte di questo processo consiste nel comprendere meglio quale stile di leadership si adatti meglio a voi. Per Baldree ciò ha significato abbracciare uno stile più aperto. Baldree, che afferma di non tenere molto in considerazione la gerarchia, è sensibile al fatto che alcune persone lo facciano. Quindi, anche se non si concentra su dove si trovino le persone all’interno di una gerarchia, sa che alcune di esse sono “orientate in quel modo” sul posto di lavoro. Quando si impegna con le persone della sua organizzazione come leader, cerca sempre di trasmettere il suo stile di leadership aperto in modo che tutti si sentano a proprio agio quando hanno a che fare con lui.

“Ci sono persone che potrebbero sentirsi intimidite a parlare con me solo per il mio titolo. Devo stare attento a questo fatto mentre comunico, non mettendo in soggezione i miei interlocutori e non facendo pesare assolutamente il mio ruolo”. Baldree è particolarmente attento a come comunica quando è frustrato o preoccupato per qualcosa nell’organizzazione, concentrandosi sul monitoraggio del suo tono e del suo linguaggio per mantenere la cultura aperta e amichevole che contraddistingue la sua organizzazione.

“Dovete stare molto attenti a come comunicate perché potete dire cose che, se foste in una posizione diversa, sarebbero irrilevanti, ma che, per il vostro titolo di leader, hanno in realtà molto più significato di quanto pensiate”.

Sapere in cosa vi state cacciando

La leadership può togliervi molto. È una posizione in cui vi troverete costantemente

a servizio degli altri. “Può essere un’esperienza travolgente e richiederà tutto ciò che avete da offrire. Può essere l’esperienza lavorativa più gratificante, affascinante e fantastica che vivrete, ma può anche distrarvi: dovrete mettere da parte molto di voi stessi. Le persone hanno bisogno che siate disponibili e che le sosteniate. Ci vuole resilienza. Ci vuole energia ed essere un leader IT può essere estenuante e frustrante, ma può anche essere fantastico”, afferma la Valencia.

Se siete interessati a perseguire un ruolo di leadership ma preferite confini più netti nella vostra giornata lavorativa o vi piace più il lato tecnologico di quello interpersonale, potreste invece prendere in considerazione l’ulteriore sviluppo della vostra esperienza in un percorso di carriera come contributore individuale.

“Sia gli esperti che i leader sono fondamentali per il successo: abbiamo bisogno di entrambi; si completano a vicenda”, sostiene la Lin. “Mentre un esperto affronta un’opportunità in modo razionale e tecnico, un leader vede un’opportunità di business in modo più istintivo e ampio. La responsabilità del leader è comprendere l’imperativo aziendale e metterlo in contatto con gli esperti che porteranno al risultato”. Per fortuna, nell’IT, entrambi i percorsi offrono spazio per la crescita.

Essere autentici

Per Baldree, la decisione di perseguire la leadership come percorso di carriera è stata naturale per lui perché gli piaceva “aiutare le persone a dare il meglio con le loro capacità e competenze”. Baldree conosceva sin dall’inizio il suo stile di leadership e voleva essere parte della guida della direzione positiva dell’organizzazione.

Questa idea di essere autentici come leader è qualcosa che le persone possono percepire. Se non siete autentici come leader, soprattutto nel caso stiate imitando un altro stile di leadership che ritenete efficace ma che non vi viene naturale, è improbabile che riuscirete a fare la transizione e a diventare un leader IT. Non abbiate paura di commettere errori e di ammetterlo, perché è questo che significa autenticità. I leader autentici sanno chi sono e cosa conta per loro.

“La cosa più importante è che sappiate chi siete veramente. Se state cercando di assumere un modello di leadership che avete visto funzionare in qualcun altro, non è detto che funzionerà anche con voi (anzi, è molto improbabile). Anche perché le persone possono capire quando siete sinceri e quando invece state solo recitando una parte che non sentite davvero come vostra”.