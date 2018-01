Per qualsiasi dirigente i social media possono essere percepiti come un prerequisito fondamentale per la creazione di un beand professionale. Se però fate davvero fatica a digerire Facebook e compagnia social, ci sono alcuni modi per trovare un equilibrio tra il restare offline tagliando completamente i ponti con qualsiasi aspetto social e il mantenere comunque una certa vicinanza all’universo social.

“Per piattaforme di social media rivolte a professionisti del lavoro come LinkedIn, vale la pena passare del tempo per aggiornarle e mantenerle con regolarità” afferma Charlie Gray, presidente e co-fondatore di Gray Scalable. Costruire un marchio professionale online non deve però stravolgere la vostra vita o diventare un compito ingrato. Ecco allora cinque suggerimenti che possono aiutare a ottenere il massimo dai social network senza che ciò diventi un peso.

Essere strategici

Non c’è bisogno di un account per ogni piattaforma di social media; bisogna invece trovare la propria audience e concentrarsi sulla costruzione della presenza in quello spazio. Se per esempio la vostra rete professionale è su LinkedIn e Twitter, non c’è bisogno di pubblicare su Instagram o Facebook.

“I dirigenti dovrebbero capire quali siti sono il loro miglior dominio naturale e concentrarsi su quelli. Se sono nel settore del design, mi concentrerei su Pinterest e Instagram, ad esempio. Se sono nel settore del reclutamento o del marketing, LinkedIn è la piattaforma di scelta”, afferma ancora Gray. “Per avere un’idea di quali piattaforme provare, consiglio di porre attenzione ad altri leader del settore in cui operate per vedere dove pubblicano più spesso e interagiscono con un pubblico interessato”.

Trovare il giusto focus

Prendetevi del tempo per riflettere su ciò che volete ottenere dalla vostra presenza online. Volete far crescere la vostra audience, coinvolgere clienti o entrare in contatto con altri leader del settore per creare nuove opportunità?

“Con un sistema e un piano preciso da mettere in pratica, potete trasformare il vostro social media di riferimento in una miniera d’oro. Considerate questo primo passo come una conferenza virtuale in cui avete il potere di decidere con chi impegnarvi e come”, afferma la career coach Christine Hueber.

Se capite già da subito cosa volete ottenere professionalmente dai social media, sarà più facile concentrare i vostri sforzi e avrete meno probabilità di perdere tempo ed energie.

Qualità non quantità

La vostra rete, sia online che offline, dovrebbe riguardare la qualità, non la quantità. Se avete più follower su Twitter, ma notate che c’è un maggiore coinvolgimento con un pubblico più ristretto su Facebook, potreste benissimo abbandonare Twitter. Non si tratta sempre ed esclusivamente del numero di follower che avete, ma del livello di coinvolgimento che ricevete da un pubblico.

“Preoccupatevi meno dei conteggi dei follower e più della connessione con altri influencer. Smettetela di vederlo come social media e iniziate a trattarlo come social networking. Se lo considerate come solo un’altra parte del processo di networking, il vostro atteggiamento cambierà rapidamente “ afferma Robert Richardson, presidente di Richardson Marketing.

Concentrarsi sulla qualità inoltre vi manterrà più autentici, cosa importante per il vostro brand personale. “Mantenere una presenza premurosa, professionale e coinvolgente è essenziale per costruire una rete più forte rispetto a quella di chi fa saltare fuori ogni giorno contenuti di marketing privi di significato”, afferma sempre Richardson.

Attenersi a ciò in cui si è più bravi

Il tempo speso per costruire e connettersi con la rete nel “mondo reale” sarà più prezioso a lungo termine rispetto alle ore trascorse a perfezionare il proprio profilo social. Mentre i profili social possono aiutare a supportare un brand personale, alla fine non saranno mai un sostituto per il modo in cui le persone si impegnano nella loro vita professionale quotidianamente.

Esternalizzare i vostri social media

Se proprio non riuscite a sopportare il pensiero di gestire i vostri social media, o semplicemente non avete il tempo per farlo, prendete in considerazione l’assunzione di un social media manager. Ci sono molte persone che sapranno esattamente come gestire i vostri profili online a tempo pieno, part-time o freelance.

“I social media hanno un proprio linguaggio e ci sono esperti in materia che lo parlano in modo fluente. Anche se può sembrare ovvio come usare i social media, l’esperienza dei social media manager può rivelarsi estremamente utile, riduce il peso di fare tutto da soli e fa risparmiare tempo”, conclude Gray.

Oppure potete optare per piattaforme di gestione di social media di terze parti come HootSuite, che possono aiutare a consolidare i vostri profili di social media in un unico posto. Queste piattaforme user-friendly permettono di gestire la vostra presenza sui social media, dandovi anche una visione analitica di come i vostri sforzi stanno dando i loro frutti.