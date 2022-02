5 competenze essenziali che deve avere un chief data officer

Uno dei nuovi membri della C-suite che sta ricevendo grande attenzione in questi giorni è il chief data officer (CDO). Questo perché questi dirigenti hanno il compito di creare valore aziendale dai dati, qualcosa che praticamente ogni organizzazione sta cercando di fare oggi. Data l’importanza di questi leader per il successo di un’azienda, è importante capire cosa rende un CDO di successo. Ecco alcune delle skill più importanti da ricercare in un CDO.

Acume dei dati

Per un ruolo che ha effettivamente la parola “dati” nel titolo, la necessità di un forte senso del valore dei dati dovrebbe essere abbastanza ovvia. Ma l’acume dei dati nel caso di un CDO deve essere applicato a un livello strategico più ampio. “L’acume dei dati non riguarda solo le tecnologie utilizzate per supportare il processo decisionale basato sui dati, ma include anche la comprensione di come i dati dell’organizzazione dovrebbero supportare e migliorare la sua missione”, afferma Carlos Rivero, vicepresidente dell’analisi dei dati presso l’azienda software GCOM ed ex CDO per il Commonwealth della Virginia.

“I processi aziendali di un’organizzazione generano grandi quantità di dati; è il CDO che aiuta a guidare l’evoluzione dei dati dalle informazioni all’intelligence, per supportare decisioni attuabili sia dal C-suite che dai team operativi”, afferma Rivero. In qualità di CDO presso il fornitore di servizi finanziari Truist Bank, Tracy Daniels è coinvolta nelle tecnologie dei dati creando una cultura dei dati che abbia rilevanza per ogni compagno di squadra in banca. “Queste responsabilità convergono in un’operazione olistica incentrata sui nostri clienti”.

ADV Sanità in Italia, i sei pilastri per una cybersecurity più efficiente Bitdefender - Il settore è tra i più esposti, come dimostra l’attacco ransomware alla Regione Lazio. Una ricerca Bitdefender nel rapporto Clusit evidenzia gli elementi su cui è più urgente lavorare Il settore è tra i più esposti, come dimostra l’attacco ransomware alla Regione Lazio. Una ricercanel rapporto Clusit evidenzia gli elementi su cui è più urgente lavorare LEGGI TUTTO

Un CDO “deve essere appassionato di dati”, afferma Caroline Carruthers, direttrice della società di consulenza Carruthers e Jackson ed ex CDO della società di trasporti Network Rail. “Con questo, voglio dire che i CDO devono essere davvero ammirati dalla potenza dei dati e dal potenziale che hanno, e comprendere il quadro generale e le operazioni quotidiane sui dati”.

Curiosità insaziabile e voglia di imparare e adattarsi

La tecnologia è in continua evoluzione e i CDO devono essere curiosi circa gli ultimi sviluppi e di come le loro organizzazioni possono sfruttare queste opportunità. “Se c’è una cosa che modella il ruolo del CDO, è un ambiente in costante mutamento e cambiamento”, afferma David Lloyd, CDO di Ceridian, un fornitore di software per le risorse umane. “Dobbiamo dimostrare ai nostri team e all’organizzazione una posizione di apprendimento costante. Dobbiamo creare un ambiente in cui, se non si conosce la risposta, dobbiamo lavorare per trovarla”.

La curiosità è ciò che mantiene i CDO costantemente alla ricerca di più valore nei dati. “Potete insegnare a quasi chiunque il lato tecnico della scienza dei dati o l’importanza della governance dei dati, ma ciò che fa davvero la differenza è quella naturale inclinazione a comprendere, interrogare e superare i limiti dei dati”, dice Carruthers. “Senza il desiderio di voler saperne di più, un CDO non può essere efficace nel guidare la trasformazione dei dati”.

Sulla stessa linea della necessità di essere curiosi e aperti all’apprendimento, i CDO devono essere in grado di adattarsi al cambiamento delle cose. Essere statici non funziona bene in una professione che comporta la necessità di un cambiamento costante. Con il volume odierno delle nuove tecnologie emergenti, un buon CDO dovrebbe essere disposto a esplorarle con la consapevolezza che potrebbero esserci dei fallimenti. Anche la gestione delle aspettative irrealistiche fa parte della capacità di adattamento, afferma Lloyd. “Per risolvere i problemi, è necessaria una mentalità agile, poiché l’applicazione dei dati all’intelligence non è una linea retta o una formula. Siamo tutti esploratori e dobbiamo adattarci costantemente all’ambiente”.

Daniels sfida costantemente se stessa e il suo team a rimanere al passo con i cambiamenti del settore. “È fondamentale tenere d’occhio le tendenze emergenti in modo da poter identificare quelle capacità o piattaforme che possiamo adottare per accelerare la fornitura di valore all’azienda. Un CDO ha bisogno dell’acume tecnico per comprendere e assorbire la tecnologia da applicare in risposta ai cambiamenti del settore, nonché delle capacità di gestione del cambiamento per ruotare in un attimo”.

Lavoro di squadra e collaborazione inter-organizzativa

Come altri ruoli chiave nel campo IT, i CDO devono lavorare con molte altre persone, che si tratti di colleghi dirigenti della C-suite, dirigenti line-of-business, esperti esterni e altri.

“Il successo nel ruolo di CDO significa impegnarsi con un ampio gruppo di stakeholder necessari per il successo finale nella trasformazione dei dati in valore competitivo e differenziazione”, afferma Lloyd. “Dall’ufficio legale al cloud, all’ingegneria e alle vendite, un CDO di successo deve creare solide relazioni all’interno dell’organizzazione. Lavorare in silos è una ricetta per il fallimento”.

I CDO “in genere non “possiedono” i sistemi di dati dell’organizzazione e CIO, CISO e direttori IT di solito agiscono come guardiani dei sistemi di dati operativi, limitando l’accesso a pochi eletti”, afferma Rivero. “Di conseguenza, un CDO deve essere in grado di costruire e mantenere relazioni con le persone chiave per facilitare la consapevolezza, la comprensione, l’accesso e l’integrazione dei dati a supporto della diffusione dell’intelligence fruibile ai decisori appropriati”.

Daniels considera anche la collaborazione una skill importante. “Il ruolo di CDO tocca ogni area dell’organizzazione e in una grande azienda di servizi finanziari richiede collaborazione a tutti i livelli”. Poiché i dati sono parte integrante di ogni aspetto delle operazioni di una grande azienda, “è fondamentale che il team esecutivo e il consiglio comprendano come vengono utilizzati i dati, lo stato dei dati e la loro qualità e se le unità aziendali che creano e utilizzano il i dati aderiscono alle policy della banca”.

Risoluzione empatica dei problemi e narrazione

A parte la collaborazione, in generale i CDO devono sentirsi a proprio agio nel lavorare e aiutare altre persone. Ciò significa possedere attributi come l’empatia e la capacità di ascoltare gli altri e prendersi cura dei loro interessi. “Sebbene un CDO debba avere un alto grado di competenza tecnica per far circolare i dati in tutta l’organizzazione, gli attributi più importanti sono quelli che coinvolgono le persone nel processo”, afferma Rivero. “Coltivare relazioni, generare fiducia e collaborare con i partner chiave per condividere le risorse è molto più importante che identificare in quali tecnologie di dati l’organizzazione dovrebbe investire e come queste tecnologie dovrebbero essere implementate”.

I CDO devono inoltre essere risolutori di problemi. “Amo risolvere i problemi e ho iniziato questo percorso professionale perché una volta ho segnalato un problema sul lavoro e sono stato incaricato di risolverlo”, afferma Daniels. “Nel mio ruolo di CDO, ho il compito di aiutare l’azienda a risolvere i problemi attraverso piattaforme di dati e altre tecnologie relative ai dati”.

Ciò include il pilotaggio e l’implementazione di piattaforme dati di nuova generazione, la fornitura di strumenti di dashboard e visualizzazione a tutti i tipi di utenti aziendali, la fornitura di sistemi di dati dei clienti su cui è gestita la relazione completa dei clienti e il mantenimento di questi sistemi con un’attenzione costante alla stabilità operativa. I CDO devono anche essere bravi narratori, dice Carruthers. “Sembra un po’ strano, ma il lavoro di un CDO è spesso quello di dare vita ai dati trasformando i numeri sui fogli di calcolo in narrazioni chiare”, afferma. “Chi mi conosce sa che amo usare metafore per illustrare storie di dati. Ma fintanto che è avvincente e ispira il resto della tua organizzazione, qualsiasi dispositivo narrativo andrà bene”.

Competenza in materia di rischi e governance

Molto è in gioco quando si tratta di sicurezza, privacy e accuratezza dei dati e i CDO devono essere in grado di valutare costantemente il rischio legato a tutti questi aspetti critici. “Programmi robusti per proteggere e gestire i dati sono indispensabili e, in quanto tali, sono al primo posto per me e il mio team. I nostri clienti si aspettano sia che utilizziamo i dati per migliorare la nostra capacità di servirli, sia che proteggiamo tali informazioni, rispettiamo la loro privacy e teniamo le loro informazioni fuori dalle mani dei malintenzionati”, afferma Daniels.

Queste aspettative sottolineano perché è fondamentale bilanciare “attacco e difesa” quando si parla di dati. “Guardando al futuro, le aspettative sulla privacy e sulla sicurezza si intensificheranno sia da parte dei clienti che delle autorità di regolamentazione. È fondamentale per i CDO capire che l’ambiente normativo e il conseguente impatto sul settore possono cambiare rapidamente e, di conseguenza, dobbiamo adattarci rapidamente”.

È anche fondamentale che i CDO lavorino con i loro colleghi e proprietari di dati per assicurarsi che comprendano e siano disposti a partecipare alle attività di governance dei dati stessi, afferma Rivero. “Ottenere la partecipazione di tutti genera fiducia, facilita la condivisione dei dati e genera intelligence fruibile”. Ciò supporta un circolo virtuoso di miglioramento continuo, in cui gli insight generati aiutano a migliorare i servizi dell’organizzazione in modo iterativo, creando dati migliori ad ogni ciclo progressivo.