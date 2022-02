I software di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) sono progettati per organizzare il lavoro di tutti i professionisti che collaborano all’immaginazione, progettazione, produzione, documentazione e supporto di prodotti di ogni tipo. Tengono traccia dei flussi di lavoro e garantiscono che i team di prodotto possano comunicare per realizzare i migliori prodotti e servizi possibili.

Di base, il software PLM mantiene una raccolta diversificata di file digitali che si spostano attraverso una pipeline virtuale mentre vari membri del team li sfogliano, li usano e li commentano fino a raggiungere un accordo. I file possono essere disegni CAD (Computer Aided Design), fogli di calcolo, programmi di produzione, manuali di istruzioni per l’utente finale. Il sistema PLM li mantiene insieme, assicurando che le persone giuste nei ruoli giusti intervengano al momento giusto.

Come requisito minimo il software PLM aiuta il team di progettazione a comunicare e coordinarsi con quelli sulla linea di produzione. Ma un buon software PLM può superare i confini aziendali, connettendosi a fornitori di varie aziende per garantire che le parti arrivino nel posto giusto al momento giusto.

Di seguito presentiamo, in ordine alfabetico, 15 dei migliori fornitori di PLM che sviluppano piattaforme e suite che offrono a ogni team più potere per gestire i cicli di vita dei loro prodotti, dalla progettazione alle vendite, dall’assistenza alla dismissione.

Ansys

La simulazione è il focus principale di Ansys, azienda che produce alcuni dei migliori strumenti per creare modelli CAD e spingere i dispositivi futuri attraverso una serie di sollecitazioni simulate fino a raggiungere le modalità di guasto o di rottura. Medini, per esempio, è progettato per l’analisi della sicurezza dell’elettronica in modo che le aziende possano conformarsi a varie normative di sicurezza, come ISO o standard militari. Lumerical FDTD simula dispositivi fotonici. LS Dyna simula il modo in cui i materiali si deformano in collisioni sia piccole che catastrofiche. Sono disponibili decine di strumenti specifici per particolari linee di prodotti che possono essere integrati in un flusso di lavoro PLM.

Arena

Il sistema Arena enfatizza la gestione della supply chain (SCM) e il controllo della qualità nello sviluppo del prodotto con due sistemi che lavorano insieme. Lo strumento PLM gestisce la pipeline di sviluppo mentre il sistema di gestione della qualità (QMS) di Arena affronta i problemi di test e conformità. Entrambi sono strettamente integrati per creare un’unica fonte di verità che segue il prodotto dall’ideazione alla produzione fino alla consegna. I documenti di progettazione si affiancano alle certificazioni di sviluppo e test, consentendo ai membri del team e ai manager di individuare gli errori e introdurre miglioramenti.

Autodesk

I sistemi Upchain e Vault di Autodesk offrono ai team un framework per la collaborazione con i vari strumenti CAD di Autodesk. Entrambi lavorano insieme per tenere traccia dei progetti in modo che designer, manager, responsabili del controllo qualità e fornitori possano garantire che le parti giuste si combinino per formare un prodotto funzionante. Upchain è uno strumento basato su cloud disponibile a tre livelli di accesso (Participant, Team e Professional).

La piattaforma Vault è disponibile a tre livelli per tre diverse dimensioni di attività: Basic, Workgroup e Professional. La versione Basic memorizza e indicizza i modelli CAD per una ricerca più rapida. La versione Workgroup aggiunge funzionalità per la collaborazione durante il ciclo di vita della progettazione e revisione. La versione Professional può fornire un repository centralizzato per un team multisito con un ambito ampliato e funzionalità aggiuntive per attività quali l’organizzazione della documentazione, il monitoraggio delle distinte base o l’automazione degli ordini di modifica.

AVEVA Group

Il prodotto Wonderware è stato ridenominato AVENA Systems Platform, ma è ancora focalizzato sull’assistenza alle industrie pesanti, in particolare quelle che operano nella produzione di energia o negli ambienti marini. Lo strumento fa parte di una costellazione di prodotti che integrano la progettazione 3D con il controllo e la gestione dei processi. Lo strumento Enterprise Resource Manager, per esempio, aiuta a pianificare e gestire la creazione di grandi progetti industriali in modo sostenibile ed efficiente. Un modulo di analisi predittiva offre previsioni basate sui dati raccolti in cloud.

Bentley Systems

Bentley offre un’ampia gamma di strumenti per la gestione di fabbriche e linee di produzione disponibili nel Connected Data Environment (CDE). ProjectWise, per esempio, è uno strumento di consegna dei progetti che organizza le varie fasi dei singoli progetti. Molti degli strumenti nel CDE Bentley sono ora integrati con Teamcenter di Siemens in modo che le informazioni possano fluire tra responsabili della linea di produzione, progettisti e team di marketing.

Dassault Systems

La linea di prodotti PLM di Dassault Systems unisce modellazione 3D, progettazione, simulazione e produzione con una suite di strumenti coerente e ben integrata. I designer possono fare affidamento su Catia per sviluppare modelli di produzione con un team collaborativo. I test con Simula possono rilevare problemi prima ancora che venga realizzato il prototipo di un prodotto. La versione 5 offre un’ampia gamma di opzioni incentrate sulle funzionalità, come la ricerca di modi per eliminare i materiali non necessari per fornire un dispositivo più leggero con tutte le stesse funzionalità. L’azienda sta inoltre ampliando la propria linea. 3DVia, per esempio, aiuta i team di marketing a mettere i modelli virtuali direttamente nelle mani dei clienti in modo che possano vedere direttamente sul loro schermo cosa potrebbero acquistare. Alcuni strumenti si stanno spingendo ancora più lontano: Geovia, per esempio, sta implementando codice di progettazione e simulazione per modellare il pianeta e il suo ambiente.

Hexagon

JCMIS (Joint Configuration Management Information System) di Hexagon collega tra loro le varie parti interessate per creare consenso durante lo sviluppo di prodotti. Lo strumento, utilizzato anche dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, offre un sistema a circuito chiuso in cui ispettori e utenti possono comunicare direttamente con gli sviluppatori per garantire che i risultati soddisfino gli standard e forniscano soluzioni. Le dashboard tengono traccia delle varie parti dei progetti attraverso un’applicazione sicura basata sul web.

OpenBOM

Lo strumento OpenBOM, multi-tenant e basato su cloud, è stato originariamente progettato per raccogliere distinte base lungo una supply chain. Nel tempo è cresciuto fino a diventare una piattaforma di collaborazione completa per sincronizzare tutte le fasi di progettazione, modifica e produzione. L’analisi dei dati e un grafico della conoscenza curato possono guidare le decisioni. Sono disponibili versioni per singoli professionisti, piccoli team e grandi imprese. La versione gratuita permette a un singolo utente di sperimentare.

OpenPDM

OpenPDM di ProStep è progettato per integrare le informazioni dal maggior numero possibile di sistemi, dalla pianificazione delle risorse aziendali (ERP), alla gestione dei dati master (MDM), alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni (ALM), ad altri sistemi PLM, inclusi quelli di altri fornitori. L’obiettivo è un sistema centrale per la gestione della moderna e complessa supply chain. OpenPDM offre anche versioni specifiche per settori particolari come OpenPDM-Ship, che gestisce il processo di creazione di una nuova nave.

Oracle

Fusion Cloud Product Lifecycle Management offre uno strumento per seguire i prodotti dall’innovazione alla produzione fino alle vendite. L’obiettivo è creare un circuito chiuso virtuoso per la collaborazione con i membri del team sulla base dei dati raccolti da test, linee di produzione e report di vendita. La sezione MDM raccoglie dati da marketing omnicanale, canali di vendita, canali ERP e fornitori esterni. L’obiettivo è un processo decisionale ben orchestrato con ruoli, responsabilità e governance ben definiti.

Propel

Lo strumento Product 360 di Propel organizza lo sviluppo del prodotto integrando i dati da sistemi ERP, CRM e strumenti CAD. Un sistema di gestione della qualità completamente integrato tiene traccia dei problemi e dei dati provenienti da fornitori, test, calibrazione e audit. Grazie all’integrazione in Salesforce, lo strumento migliora la collaborazione tra team di vendita, designer e costruttori.

PTC

L’approccio di PTC si basa su due piattaforme principali: Arena e Windchill. I team di progettazione e produzione possono fare affidamento su Arena per seguire un prodotto dalle prime fasi di ideazione alle iterazioni di progettazione, fino alla produzione, utilizzando una vasta gamma di fornitori. Lungo il percorso, si integra con QMS di Arena per affrontare i problemi di conformità, test e consegna sicura. Windchill è una piattaforma di progettazione ingegneristica che unisce i team che lavorano in un’ampia varietà di ruoli per collaborare su elementi di progettazione e funzionalità critiche. Arena è disponibile as-a-service, mentre Windchill può essere acquistato as-a-service o installato in locale.

SAP

La soluzione SAP per PLM è ben integrata con il sistema gestionale SAP, che organizza magazzini e centri logistici. Gli strumenti di Portfolio e Product Management si concentrano sulla creazione di ambienti di collaborazione fluidi per la progettazione di nuovi prodotti, la stima accurata dei costi di produzione e l’anticipazione dei problemi di conformità. L’integrazione finanziaria aiuta a garantire che il prodotto finito non solo rispetti tutti i requisiti, ma sia anche un successo economico che arriva nei tempi previsti. Le spese in conto capitale, la modellazione della capacità e i costi di ricerca e sviluppo confluiscono nell’equazione per il monitoraggio del progetto.

Siemens

Siemens Teamcenter offre la gestione dei prodotti a una varietà di domini serviti da Siemens e dai suoi partner. Cadence Allegro, per esempio, progetta e simula circuiti stampati per prodotti elettronici e si integra con Teamcenter per le attività che coinvolgono la produzione e la consegna. Lo strumento è ampiamente supportato da Siemens e dalla sua raccolta di prodotti software per gestire varie linee di prodotti, come la produzione di energia o la produzione di semiconduttori. Teamcenter X è una versione disponibile as-a-service in un ambiente cloud gestito da Siemens.

Synopsys

SiliconMax è la versione PLM di Syopsys sviluppata per aziende che progettano, costruiscono o utilizzano chip di silicio. L’azienda lo ha definito come uno strumento di “Silicon Lifecycle Management” o SLM. L’obiettivo di base è lo stesso di un software PLM, ma gli strumenti sono focalizzati sulle fasi di fabbricazione del chip. La fase di progettazione, per esempio, raccoglie i dati dai sensori per guidare la simulazione e il test. La fase di produzione denominata “YieldExplorer” si basa su una raccolta completa di test sul silicio per garantire la qualità. Anche dopo la consegna del prodotto, SiliconMax è alla ricerca degli effetti dell’invecchiamento.