1 Cina

La Cina ha bandito le criptovalute, ma ha abbracciato la blockchain.

Gli sforzi del Paese per diventare una potenza nella tecnologia blockchain sfruttano partnership tra pubblico e privato. Gli esempi includono la collaborazione di Alibaba con la città di Changzhou per proteggere i dati sanitari su una blockchain e quella della multinazionale Tencent con con l’ente statale CFLP (China Federation of Logistics & Purchasing) per la realizzazione di una piattaforma logistica basata su blockchain.

Nel febbraio del 2019 sono state introdotte norme nazionali per impedire ai fornitori di servizi blockchain di eludere le regole di censura su Internet, ma l’applicazione di tali norme è spesso delegata alle amministrazioni locali.

Secondo il China Internet Report le città di Shanghai, Shanxi, Henan, Guangzhou, Guiyang e Hangzhou hanno lanciato programmi per incoraggiare lo sviluppo di blockchain, mentre Xiongan New Area si sta trasformando in un hub di innovazione blockchain.

Le società che si occupano di criptovalute non hanno ricevuto lo stesso supporto. La Cina stava diventando leader nel crypto mining fino a quando il governo non vietò gli scambi di criptovalute e le initial coin offering (ICO) nel settembre 2017.

L’anno successivo, a tutte le istituzioni finanziarie è stato ordinato di interrompere il finanziamento di qualsiasi attività relativa alle criptovalute e tutti i siti web esteri che trattano scambi di criptovalute e ICO sono stati bloccati.