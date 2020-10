10 strumenti Kanban per la gestione dei flussi di lavoro

5 Wrike



Wrike offre funzionalità di gestione dei flussi di lavoro personalizzabili che renderanno facile per la tua azienda creare, condividere e modificare lavagne Kanban. I team possono visualizzare le attività, appuntare sulla dashboard le cose importanti da fare e gestire il flusso di un progetto con le schede Kanban. Il software include anche robuste funzionalità di reporting per analizzare i progressi e le prestazioni del team in tempo reale. Wrike è pensato per aziende di medie e grandi dimensioni, con team di 20 o più persone. È una soluzione solida per i team IT, operazioni, marketing, creativi, di progetto e di prodotto che devono tenere traccia dei cicli di vita dei progetti. Wrike ha più di 1.600 recensioni su Software Advice e una valutazione media di 4,2 stelle.

Prezzi: Wrike offre un account gratuito per cinque utenti con un set completo di funzionalità. Il livello Professional parte da 9,80 dollari per utente al mese, per un massimo di 15 utenti. Il livello Business parte da 24,80 dollari per utente al mese, per un massimo di 200 utenti. Per più di 200 utenti è disponibile il livello Enterprise.