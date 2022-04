10 motivi per mantenere in funzione il vostro data center

Con le aziende che spostano sempre più la maggior parte o tutti i loro carichi di lavoro nel cloud, i motivi per mantenere in funzione il proprio data center si stanno affievolendo. Ma ci sono delle eccezioni.

Il cloud, con tutta la sua facilità e comodità, sta lentamente eclissando i rack di server e di altre apparecchiature di rete e di storage che lo hanno definito. Ci sono molte ragioni pratiche che stanno determinando l’allontanamento dal data center come segno distintivo della tecnologia dell’informazione. I fornitori di servizi cloud continuano a implementare prodotti e servizi che fanno risparmiare tempo e semplificano la vita.

Ma nonostante tutte le innegabili ragioni che stanno spingendo tantissime aziende verso la transizione al cloud, ci sono alcuni validi elementi per mantenere ancora in funzione il vostro data center, forse non per tutti i vostri carichi di lavoro, ma sicuramente per alcune attività chiave e mirate. Ecco allora 10 motivi per mantenere parte del vostro codice in esecuzione on-premise in un rack che è vostro… tutto e solo vostro.

Velocità locale

Il cloud è una grande risorsa per un’azienda che opera in tutto il mondo. È infatti ideale per supportare le persone che lavorano in remoto o a casa, ma se la vostra forza lavoro lavora nella stessa sede e raggiunge gli stessi server ci sono notevoli svantaggi nell’avere questi server molto lontani.

I server locali sono più veloci di quelli parcheggiati da qualche altra parte. Inoltre, meno salti di rete significano meno occasioni per possibili errori. Tutti questi sono buoni motivi per mantenere i server vicini; dopotutto, se la vostra forza lavoro è concentrata in un unico posto, conviene mettere i server di cui avete bisogno vicino a essa.

Compromessi tecnici

Alcuni adorano il cloud perché il fornitore del servizio si occupa di tutto (far funzionare i server, acquistare le macchine e installare il software). Non c’è dubbio sul fatto che il cloud possa togliervi molti pesi (e preoccupazioni) dalle spalle.

Ma a volte il fatto che voi stessi abbiate tutte queste responsabilità può essere quasi più confortante. Se si tratta di un’attività che non è essenziale e siete disposti a fidarvi del fornitore cloud e del suo approccio, può essere utile lasciare che il vostro provider faccia tutto al vostro porto e che vi adeguiate il vostro IT di conseguenza. Ma se avete il vostro modo di fare le cose, l’attrito con il fornitore cloud potrebbe non valere il risparmio di tempo che deriva dal passaggio al cloud.

Ad esempio, uno dei miei progetti utilizzava del codice legacy che richiedeva una vecchia versione di Python. Il fornitore cloud, tuttavia, utilizzava l’ultima versione di Ubuntu e quella versione utilizzava a sua volta una versione più recente di Python. Potevo adeguarmi e rinunciare al codice che già conoscevo bene o installare la mia versione preferita di Python sulla macchina nel mio laboratorio. Alla fine ho scelto la seconda strada.

Vicini scomodi

Le aziende cloud devono rendere felici tutti i loro clienti. Non siete gli unici che acquisteranno i loro servizi. Sottoscrivere un servizio cloud non è lo stesso che entrare a far parte di un culto, ma non è nemmeno lo stesso che vivere sulla propria isola privata. Bisogna andare d’accordo con i propri vicini.

E nei casi più estremi, i vostri vicini nel cloud possono essere dannosi. Ci ricordiamo bene di attacchi spaventosi come Rowhammer e anche se gli hacker non attaccano spesso altre istanze cloud, uno dei grandi vantaggi di pagare per il proprio hardware è quello di non preoccuparsi dei vicini nel data center.

Controllo

I contratti moderni non sono scritti sulla pietra. Di solito non sono nemmeno scritti su carta. Quando sorgono problemi, non è raro che le aziende interrompano il servizio con qualche pretesa ambigua di violazione di una clausola non specificata nei Termini di servizio. Ho sentito spesso storie di sviluppatori e aziende che da un giorno all’altro vengono avvisati dal loro fornitore cloud per la cessazione del servizio e a volte l’azienda cloud non invia nemmeno una comunicazione. Tutto smette di funzionare di punto in bianco.

Forse avete degli ottimi avvocati e dormite sonni tranquilli, o forse pensate che tutte queste storie siano esagerate e accadano ad altre persone, anche perché sembra strano che i fornitori cloud possano comportarsi in modo irrazionale e rinuncino a delle entrate. Ma non c’è dubbio che il controllo del proprio hardware possa evitare beghe legali lunghe e costose.

Potere

Le società cloud sono spesso accusate di avere un servizio imprevedibile. Alcune sembrano deliberatamente non avere un numero di telefono pubblico, altre non rispondono mai alle e-mail. In caso di necessità avere il vostro team IT (stipendiato da voi) e sempre a disposizione può fare una differenza enorme e risolvere i problemi di natura tecnologica molto più velocemente ed efficacemente.

Prezzo

L’hardware più recente è sempre il più costoso. Se il vostro lavoro vi porta a cercare sempre l’ultima innovazione tech, allora fare affidamento sul cloud potrebbe avere senso. Ma se il vostro lavoro è un po’ più noioso e prevedibile, potete risparmiare un sacco di soldi accontentandoti di server che hanno diversi anni alle spalle.

Ci sono potenziali costi nascosti (logico che le macchine più vecchie si rompano più spesso) e dovete chiedervi se il vostro carico di lavoro è in grado di gestire tempi di inattività imprevisti, o se il vostro personale può riparare l’hardware che si guasta. Se però vi accontentate, l’hardware più vecchio e meno prestante è spesso notevolmente meno costoso.

Carichi costanti

Le aziende che traggono grandi benefici dal cloud sono quelle con carichi di calcolo estremamente variabili ma generalmente prevedibili. I servizi di streaming video, ad esempio, eseguono la maggior parte dei loro calcoli il venerdì e il sabato sera. Accendono i server per alcune ore e poi le spengono non appena tutti vanno a dormire. Per le altre 150 ore della settimana, qualcun altro può pagarle.

Se la tua azienda è l’opposto, tuttavia, la gestione del vostro data center può avere più senso. Pagare una macchina cloud per 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana diventa costoso, anche con sconti e promozioni. È molto più facile definire un budget per un data center locale che sia competitivo in termini di costi se le vostre macchine funzioneranno costantemente.

Spazio extra

La pandemia ha scosso profondamente il mondo degli immobili commerciali e alcune aziende hanno spazi extra che non possono facilmente liberare. Forse siete i proprietari dell’edificio o forse il contratto di locazione scadrà tra diversi anni. Parte del costo di una macchina cloud è l’edificio dove risiede l’hardware. Se il costo degli immobili è basso o forse addirittura inesistente per la vostra azienda, mettere alcuni rack in uno spazio vuoto potrebbe rivelarsi un ottimo affare.

Energia locale meno costosa

Il costo dell’elettricità è una parte importante della gestione di un data center e in molti casi il prezzo dell’energia è maggiore del costo dell’hardware. Forse la vostra azienda ha già ottenuto un ottimo prezzo per l’elettricità grazie a facilitazioni, sconti e agevolazioni fiscali e ciò significa che il vostro data center interno potrebbe essere più economico da gestire.

Alcune parti del mondo hanno semplicemente elettricità più economica, mentre alcuni Paesi sfruttano meglio le possibilità dell’energia rinnovabile rispetto ad altri grazie a particolari caratteristiche climatiche. Il motivo dei prezzi bassi non ha però importanza. Se la vostra azienda ottiene una buona tariffa sull’elettricità, potreste risparmiare un bel po’ rispetto al cloud tenendo in funzione il vostro data center.

Talenti locali

Ad alcune aziende piace ridurre il personale al minimo indispensabile, mentre altre apprezzano il capitale umano. Un’azienda per cui lavoravo preferiva assumere in eccesso modo da avere lavoratori di talento disponibili anche nei momenti di difficoltà più imprevedibili. Il risultato? In caso di emergenza, l’azienda era pronta.

Il personale per gestire il vostro data center può essere costoso e può rappresentare una delle spese più difficili da giustificare per un CIO, ma in molti casi lo staff del data center può occuparsi di altri aspetti IT nei tempi morti o si può comunque gestire il team del data center in modo più efficace. Anche se può essere costoso mantenerlo, non sottovalutate il valore nell’avere un capitale umano esperto a vostra disposizione.