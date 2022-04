10 migliori strumenti software HCM e come scegliere quello giusto

Il software HCM è una suite di strumenti che aiuta le organizzazioni a reclutare, assumere, sviluppare, pagare, gestire e trattenere i dipendenti. Ecco come scegliere quello migliore per le vostre esigenze.

Oggi, i professionisti delle risorse umane (HR) hanno il compito di identificare, sviluppare, gestire e trattenere una forza lavoro di talento, rispettando anche i requisiti legali, normativi e di conformità. Il software di gestione del capitale umano (HCM) può aiutare i professionisti delle risorse umane a raggiungere i loro obiettivi e migliorare i processi delle risorse umane nell’intera azienda.

“Un sistema di gestione del capitale umano implica l’essere in grado di coinvolgere di più i lavoratori, offrire loro un’esperienza migliore e, si spera, usare l’analisi predittiva per rilevare i problemi quando si presentano” afferma Betsy Summers, analista principale, Forrester Research Inc.

Che cos’è il software HCM?

Il software HCM è una suite di strumenti che aiuta le organizzazioni a reclutare, assumere, sviluppare, pagare, gestire e trattenere lavoratori qualificati e ad alte prestazioni nell’attuale clima aziendale estremamente competitivo. Il software HCM è il sistema centrale di registrazione per le informazioni sui dipendenti e generalmente è il principale strumento di transazione delle risorse umane di un’organizzazione per attività come nuove assunzioni, trasferimenti, promozioni, ecc., afferma Fran Maxwell, responsabile globale della trasformazione della forza lavoro e dell’organizzazione presso la società di consulenza Protiviti Inc.

Un sistema HCM può aiutare le organizzazioni a “migliorare la diversità e l’inclusione, nonché il coinvolgimento dei dipendenti, ovvero il grado in cui i dipendenti si sentono supportati dalle loro organizzazioni”, afferma l’analista di Gartner Helen Poitevin.

Il software HCM offre i seguenti vantaggi chiave:

Miglioramento delle operazioni delle risorse umane. Una piattaforma HCM integra tutti i dati delle risorse umane o dei dipendenti di un’azienda in un unico sistema e funge da repository centrale per l’archiviazione dei record dei dipendenti, l’elaborazione delle buste paga, la gestione dei benefici, il tempo/presenza, la retribuzione, le revisioni delle prestazioni e, a seconda dell’applicazione, potrebbe includere ancora più funzioni. L’applicazione HCM consente a un’organizzazione di mantenere organizzati i dati dei propri dipendenti, aiuta a garantire la conformità normativa e consente anche alla funzione HR di operare in modo più efficiente.

Funzionalità del software HCM

Sebbene le suite software HCM offrano un’ampia gamma di funzionalità, le organizzazioni dovrebbero cercare le seguenti funzionalità chiave:

Protezione dei dati dei dipendenti. Le aziende devono assicurarsi di proteggere i dipendenti per conformarsi alle leggi sulla privacy globali. Ciò mette sotto pressione i dipartimenti delle risorse umane perché sono i custodi dei dati dei propri dipendenti. Archiviare le informazioni sulle risorse umane in un unico posto consente alle organizzazioni di sapere sempre quali dati hanno su ciascuno dei propri dipendenti.

I 10 migliori sistemi HCM

Esistono dozzine di sistemi di gestione del capitale umano sul mercato, ma per aiutarvi a iniziare la vostra ricerca abbiamo scelto alcuni dei migliori soluzioni elencate in ordine alfabetico sulla base di ricerche indipendenti.

Ceridian Dayforce HCM

Infor Global Human Resources

Oracle Fusion Cloud Human Capital Management

Paychex Flex

Paycor HCM

Ramco Human Capital Management – Cloud HCM Software

SAP SuccessFactors Human Experience Management (HXM) Suite

UKG Pro

UKG Ready

Workday Human Capital Management

Ceridian Dayforce HCM: Ceridian Dayforce HCM è un HCM all-in-one basato sul cloud che offre risorse umane di base, acquisizione di talenti, gestione dei talenti, gestione della forza lavoro, self-service dei dipendenti, buste paga, orari e presenze e gestione dei benefici per i dipendenti. Ceridian Dayforce è disponibile in hosting in un cloud privato o in un cloud pubblico gestito da Ceridian o da terzi. Si rivolge a un’ampia gamma di settori. Tuttavia, grazie alle sue capacità amministrative native di gestione delle risorse umane, del libro paga e della forza lavoro, Ceridian Dayforce è adatto per organizzazioni con un gran numero di lavoratori retribuiti a ore. Le informazioni sui prezzi sono disponibili su richiesta.

Suite SAP SuccessFactors Human Experience Management (HXM): nuova generazione di SAP SuccessFactors HCM, la suite di strumenti HXM offre soluzioni di base per le risorse umane, le buste paga, la gestione dei talenti e l’analisi. SAP HXM Suite aiuta le organizzazioni a gestire il ciclo di vita end-to-end dei dipendenti, dal reclutamento all’onboarding, alle buste paga e alla gestione delle prestazioni. La suite HXM supporta 43 lingue e più di 45 localizzazioni. Il software viene distribuito nel cloud ed è disponibile come software as a service. La HXM Suite è disponibile sull’app SAP SuccessFactors Mobile ed è ideale per aziende di tutte le dimensioni in una varietà di settori. Le informazioni sui prezzi sono disponibili su richiesta.

Ottenere il massimo dal software HCM

Ci sono infine alcuni aspetti, di cui le organizzazioni dovrebbero essere consapevoli, che potrebbero impedire loro di ottenere il massimo dal software HCM.

Fissare aspettative troppo alte. In genere, le organizzazioni tendono a pensare che il software HCM risolverà “tutti” i loro problemi/esigenze relative alle risorse umane, afferma Maxwell. “Ma è importante ricordare che l’applicazione HCM è un repository di dati e un motore di transazione. Non è uno strumento che le organizzazioni possono utilizzare per spingere le comunicazioni ai propri manager e dipendenti e non è un luogo in cui dipendenti e manager possono cercare informazioni relative alle risorse umane”. Inoltre, un’organizzazione non dovrebbe aspettarsi che il suo sistema HCM risolva le sue sfide HR dall’oggi al domani. In genere è infatti necessaria una curva di apprendimento per gli amministratori e i dipendenti delle risorse umane e, di conseguenza, ci vorrà del tempo per realizzare i vantaggi resi possibili dal nuovo sistema.

