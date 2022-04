Zucchetti riorganizza la rete distributiva introducendo il livello “Top Partner”

Zucchetti ha annunciato una riorganizzazione della rete distributiva, con diversi livelli di partnership, in base alle competenze certificate e alle aree applicative di specializzazione, e un riconoscimento speciale ai “Top Partner”, le strutture capaci di garantire sempre al mercato gli standard qualitativi e quantitativi indicati da Zucchetti.

Zucchetti, spiega una nota, si è sempre affidata alla rete distributiva per la gestione del cliente in tutte le sue fasi: analisi delle esigenze, vendita delle soluzioni, avviamento e formazione, manutenzione e aggiornamento delle applicazioni, nonché servizi di assistenza.

“Una scelta che si è rivelata vincente – commenta nel comunicato Paolo Susani, direttore commerciale Zucchetti – e che ha portato numerosi professionisti del mondo IT a diventare rivenditori dei software Zucchetti, tanto che oggi annoveriamo 2000 business partner, dei quali 1650 operano in Italia e 350 all’estero, in più di 50 Paesi. Anche l’avvento del ‘cloud’, che per altri vendor ha comportato una disintermediazione progressiva del canale, non ha scalfito la solidità del rapporto tra Zucchetti e i suoi partner, basato sulla fiducia e una forte condivisione di valori, tra cui quello di mettere sempre il cliente al centro”.

A questo punto, nell’ottica di premiare le strutture che investono di più sulla collaborazione con Zucchetti, i coordinatori degli area manager, in accordo con la direzione commerciale e con i responsabili del canale indiretto per i mercati ERP, HR e Professionisti, hanno deciso di procedere a una nuova organizzazione della rete distributiva, che sarà suddivisa su più livelli di partnership in base alle competenze certificate e alle aree applicative di specializzazione.

I livelli, precisa il comunicato, sono i seguenti:

– Top Partner: aderisce a un programma metodologico, organizzativo e formativo di altissimo livello che gli permette di soddisfare tutte le esigenze dei clienti, anche in ottica progettuale. Garantisce inoltre la copertura di tutte le aree funzionali dell’offerta di propria competenza e promuove l’ottimizzazione di processi e attività affiancando il cliente nella transizione digitale fin dall’analisi di necessità e obiettivi, grazie anche a una struttura aziendale adeguatamente dimensionata. I Top Partner sono identificati con uno specifico logo, riportante anche l’area dell’offerta di competenza, che potrà contraddistinguerli sul mercato e saranno menzionati sul portale Zucchetti nell’area dedicata ai partner.

– Partner: vanta specializzazione e conoscenze specifiche su particolari soluzioni per le quali la struttura può anche essere certificata tecnicamente da Zucchetti. Assicura quindi un servizio completo al cliente, che comprende l’avviamento delle applicazioni fino all’assistenza post vendita. Il suo obiettivo è fornire al cliente gli strumenti digitali per competere efficacemente sul mercato.

– Dealer: è la figura di riferimento per i clienti di piccole dimensioni. Consiglia al meglio il cliente nell’acquisto delle soluzioni più adatte a soddisfare le sue esigenze per ottimizzare la sua efficienza.

– Promotore: rappresenta un elemento cardine nella strategia di vendita online di Zucchetti (ne abbiamo parlato diffusamente qui). Sfruttando la propria rete di conoscenze, consiglia ad aziende e professionisti l’acquisto online dei software e dei servizi disponibili su Zucchetti Store e guadagna su ogni vendita realizzata. Per massimizzare i suoi guadagni, il Promotore può anche attivare una propria rete di Promotori.

– Struttura Tecnica Certificata: si occupa esclusivamente della delivery delle soluzioni Zucchetti grazie a un’organizzazione basata su consulenti certificati in grado di garantire al cliente anche i servizi di assistenza. La profonda competenza tecnica della Struttura Tecnica Certificata permette al cliente di sfruttare al massimo tutte le potenzialità delle soluzioni Zucchetti adottate.

“La nuova classificazione ha l’obiettivo di incrementare il valore strategico della nostra rete distributiva, protagonista sempre più fondamentale nella generazione del business di tutto l’ecosistema Zucchetti con un approccio sinergico e condiviso”, commenta nel comunicato Alberto Piacentini, coordinatore area manager area Nord-Est di Zucchetti. “È un processo evolutivo sotto il profilo delle competenze e delle capacità che ci consentirà di rispondere alle richieste sempre più articolate e complesse del mercato e di coglierne tutte le opportunità, anche in ottica di cross selling con l’offerta delle società che fanno parte del Gruppo Zucchetti”.

“La riorganizzazione avrà step e velocità differenti nelle diverse aree di business della nostra offerta: siamo già partiti con la Business Unit HR che ha definito e ufficializzato i propri Top Partner, mentre nei prossimi mesi anche i mercati ERP e Professionisti definiranno la suddivisione delle strutture con riferimento al nuovo modello. Siamo certi che questa riorganizzazione ci permetterà di dare ancora più valore alla nostra intera offerta di gruppo e di portarla sul mercato aumentando il successo e la soddisfazione dei clienti”, aggiunge Angelo Zoppetti, coordinatore area manager – area Nord-Ovest.

“Le numerose acquisizioni e la diversificazione dell’offerta ci hanno portato negli anni a moltiplicare le opportunità di business, ma al contempo a integrare società con modelli di business differenti e con partner molto orientati al singolo prodotto piuttosto che al mercato. Creare un unico canale Zucchetti, con criteri chiari e condivisi per determinare i livelli di competenza sia sul piano tecnico che commerciale, è il principio che ci ha guidato in questa trasformazione. Siamo convinti che per tutti i partner la nuova classificazione sarà un ulteriore stimolo per dare il massimo, potendo sempre contare sul team degli area manager Zucchetti per qualsiasi esigenza di confronto su strategie e obiettivi e di supporto commerciale”, commenta Antonio Laudato, coordinatore area manager – area Centro-Sud.