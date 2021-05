Zucchetti offre i suoi software per la formazione degli studenti

Zucchetti ha annunciato la realizzazione di una piattaforma web dedicata a istituti tecnici e università scientifiche, su cui gli studenti potranno accedere ai software Zucchetti in versione educational, a cominciare da quelli per la gestione della contabilità, e imparare a utilizzarli già prima di entrare nel mondo del lavoro.

Ogni anno in Italia si ricercano più di 100.000 figure in ambito IT, ma il 46% delle posizioni rimane vacante perché sul mercato del lavoro non si trovano i profili richiesti, spiega un comunicato Zucchetti citando l’Osservatorio delle Competenze Digitali. Questo anche a causa del gap di formazione tra scuola e mondo del lavoro riguardo alle competenze IT, in particolare sull’utilizzo dei software applicativi che servono a gestire le diverse aree aziendali, a partire da quelli di carattere contabile, fiscale e amministrativo.

“Da anni collaboriamo con le scuole del nostro territorio e con le principali università italiane per portare ai giovani la nostra esperienza di prima azienda italiana in ambito IT, ma vogliamo fare ancora di più – dichiara Cristina Zucchetti, presidente Zucchetti Group –, portando direttamente i software applicativi all’interno dei percorsi di studio, affinché si possa familiarizzare con questi strumenti prima di entrare nel mondo del lavoro, conciliando teoria e pratica in modo facile e veloce”.

“Inizieremo con il mettere a disposizione degli studenti i nostri software per la gestione della contabilità – continua Giorgio Mini, vicepresidente Zucchetti – adattati a un utilizzo ‘scolastico’, ma ovviamente in grado di simulare le più diffuse dinamiche aziendali. La soluzione è talmente semplice e intuitiva che non richiederà una particolare formazione per i docenti e sarà disponibile via web mediante un semplice collegamento Internet. La proposta formativa quindi non ha vincoli di tipo territoriale o di prossimità con le sedi Zucchetti, ossia sarà disponibile per tutti gli istituti tecnici e gli atenei italiani”.

“Riteniamo che aggiungere una specifica formazione sui software applicativi più diffusi in Italia renda la scuola che offre questo servizio automaticamente più ‘attrattiva’ per gli studenti rispetto a chi propone un percorso di studi più tradizionale – aggiunge Katia Fabene, responsabile di Zucchetti Academy –. Quindi sarà anche un’opportunità per presidi e dirigenti scolastici sia per aumentare gli iscritti sia per favorirne la successiva impiegabilità. Questa iniziativa è l’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Zucchetti a favore dei giovani, attualmente i più penalizzati insieme alle donne nel trovare lavoro. Siamo convinti che investire nella loro formazione sia la soluzione vincente per creare occupazione ed è proprio questo un obiettivo di Zucchetti Academy. A ottobre infatti partirà anche ‘Il Vivaio dei Talenti per web developer’, un percorso di formazione in ambito programmazione totalmente gratuito, seguito da stage nel gruppo Zucchetti, riservato a neodiplomati/e provenienti da istituti superiori a indirizzo informatico”.