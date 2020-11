Zucchetti investe nella piattaforma di Digital Marketing White Rabbit

Il Gruppo Zucchetti ha annunciato di avere investito nella PMI hi-tech milanese White Rabbit e nella sua piattaforma cloud White Rabbit Suite per attività di digital marketing e business online. Soluzione che, spiega Zucchetti in un comunicato, permette di gestire in modo ottimizzato i dati dei clienti e del mercato di riferimento provenienti da diverse fonti (social, sito, blog, CRM, ecommerce ecc.), produrre e archiviare contenuti (CMS) e automatizzare le attività (Marketing Automation) per realizzare una customer experience omnicanale.

La suite è composta da dieci funzioni specifiche e integrate, continua il comunicato, e uno dei suoi principali punti di forza è un archivio innovativo – chiamato Customer Data Platform – che consente alle aziende di acquisire, conoscere e reagire alle diverse esigenze degli utenti, in modo da comunicare con loro in base a esigenze concrete (marketing diretto) e di selezionare i prospect più interessanti e a maggior potenziale di vendita.

Inoltre White Rabbit dispone di connessioni specifiche con le più diffuse piattaforme ERP e gestionali e con Google Data Studio, ed è Select Technology Partner di AWS – Amazon Web Services.

“Il mio sogno – dichiara Fabrizio Barbarossa, CEO e founder di White Rabbit – è stato sempre quello di contribuire allo sviluppo delle PMI ideando strumenti utili e innovativi per lo sviluppo del fatturato, del benessere aziendale e per creare valore. Per questo motivo ho impegnato gli ultimi cinque anni a realizzare questa soluzione per supportare le imprese italiane a cogliere le grandi opportunità della rivoluzione digitale. Un prodotto per tutte le dimensioni aziendali ora in grado di coprire tutte le esigenze di business on line: dalle piccole imprese alle grandi esigenze digitali delle aziende più strutturate. Sono estremamente felice di questa sinergia industriale con il Gruppo Zucchetti che insieme a noi ha deciso di accelerare sullo sviluppo della digital transformation delle imprese italiane. Colgo l’occasione anche per ringraziare i miei dipendenti e i miei soci”.

Paolo Susani, direttore commerciale Zucchetti, aggiunge: “Come gruppo siamo sempre interessati a integrare nella nostra offerta soluzioni innovative che contribuiscano ad accelerare la digital transformation dei nostri clienti. La soluzione, nata in tempi recenti, ha già una sua valenza internazionale. Con White Rabbit intendiamo potenziare ulteriormente la gamma di servizi digitali per le aziende, soddisfacendo tutti i target di mercato, grazie sia alla scalabilità delle soluzioni sia all’ampia possibilità di scelta di applicativi sviluppati internamente da Zucchetti o realizzati dalle società del gruppo”.