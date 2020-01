Zucchetti inizia a comprare anche all’estero: acquisita l’austriaca RateBoard

La startup di Innsbruck, specialista di revenue management in cloud per gli hotel, entrerà a far parte dell’offerta di Zucchetti Horeca, la società dedicata all’Hospitality & Retail

La serrata strategia di acquisizioni di Zucchetti (l’ultima era stata annunciata solo un mese fa) cambia marcia con la prima operazione all’estero: il gruppo software lodigiano ha annunciato di avere rilevato le quote societarie di RateBoard, startup austriaca che offre una soluzione cloud di revenue management per hotel, e che andrà ad arricchire l’offerta di Zucchetti Horeca, la società del gruppo dedicata al settore Hospitality & Retail.

RateBoard è stata fondata nel 2015 e ha sedi a Innsbruck e Vienna, dove continueranno a lavorare i 20 dipendenti dell’azienda, nonché i fondatori Simon Falkensteiner e Matthias Trenkwalder. In pratica la sua soluzione suggerisce il prezzo più adatto per una camera al momento, integrando informazioni da listino prezzi, situazione delle prenotazioni attuali e storiche, domanda di mercato, condizioni meteo, recensioni, eventi e festività.

Nel 2018 la società ha registrato un salto di qualità nella crescita con l’ingresso tra i soci dei fondi aws Gründerfonds, Falkensteiner Ventures e Nextfloor Ventures, i cui contributi finanziari sono stati utilizzati per crescere in Austria, Germania, Svizzera e Italia e nello sviluppo tecnologico della soluzione cloud, e hanno consentito di aumentare di 6 volte il numero di utenti e raggiungere la doppia cifra nella crescita mensile.

Attualmente RateBoard ha come clienti oltre 300 hotel, di cui diversi sono in Italia, perché la società austriaca aveva già dallo scorso marzo un accordo di distribuzione esclusivo in Italia con Zucchetti: per questo la soluzione è già disponibile in italiano, e integrata con soluzioni Zucchetti Horeca come Property Management System (PMS), Central Reservation System (CRS) e i sistemi di booking engine e channel manager.

2020, obiettivo sviluppare il mercato estero nelle aree ERP, HR e verticali

“Rateboard ha sviluppato una soluzione fortemente innovativa in grado di apportare vantaggi concreti alla gestione di hotel e catene alberghiere, e per questo avevamo già siglato un accordo commerciale per la distribuzione del loro servizio che consiglia la tariffa migliore”, spiega Angelo Guaragni, amministratore di Zucchetti Horeca, in un comunicato. “L’ingresso della società nel Gruppo Zucchetti ci permette di potenziare e perfezionare ulteriormente questa sinergia e di fornire ai nostri clienti una soluzione integrata alle altre nostre componenti di offerta per il mondo dell’hospitality”.

“Zucchetti, già leader in Italia nel mercato dell’horeca può, con l’acquisizione di un marchio molto conosciuto all’estero come Rateboard, espandersi più velocemente anche in campo internazionale”, dichiara sempre nel comunicato Enrico Itri, international COO Zucchetti. “Nella strategia Zucchetti per il 2020, infatti, c’è la volontà di incrementare lo sviluppo del mercato estero non solo per quanto riguarda le applicazioni ERP e HR, ma anche per le soluzioni dedicate ai mercati verticali come quello dell’hotellerie”.