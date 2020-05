Zucchetti compra LybraTech da LVenture Group per 1 milione di euro

Il gruppo software lodigiano ha acquisito il 51% della startup romana LybraTech, nota per il suo Revenue Management System per hotel e strutture ricettive

Nel momento più difficile per il settore hospitality, Zucchetti ha annunciato un’altra acquisizione in questo ambito, dopo quella dell’austriaca RateBoard a gennaio: si tratta di LybraTech, startup romana del fondo di venture capital LVenture Group che basa la sua offerta su un Revenue Management System appunto per hotel e strutture ricettive.

Si tratta di un software, spiega una nota Zucchetti, in grado di suggerire mediante machine learning il prezzo ottimale di vendita delle stanze di hotel. Grazie alla sua tecnologia proprietaria basata sull’AI la soluzione di LybraTech adatta i prezzi dinamicamente e in tempo reale, definendo per lil singolo hotel la tariffa migliore per i suoi servizi in un dato momento.

Lventure Group – la società che gestisce lo Startup Accelerator LUISS EnLabs, nato da una joint venture con l’Università LUISS – ha reso noto di avere incassato dall’operazione 977mila euro, a fronte di un investimento complessivo di 230mila euro, con una plusvalenza quindi di 747mila euro. LybraTech è stata accelerata da LVenture Group nella 13a edizione del suo programma di accelerazione LUISS EnLabs (giugno 2018) e nel giugno 2019 ha chiuso un round di investimento di 560 mila euro, guidato da LVenture Group assieme ai business angel di Angel Partner Group (poi confluiti in Italian Angels for Growth) e Pi Campus.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

“Entriamo in un gruppo leader in Europa nella vendita di soluzioni software con una forte vision e una radicata cultura del lavoro. Valori e ambizioni che si sposano perfettamente con la nostra volontà di continuare il processo di crescita a livello mondiale. Il lavoro in sinergia con le altre società del gruppo che operano nel campo dell’hospitality ci consentirà di mettere a disposizione degli hotel i migliori strumenti di analisi in termini di accuratezza: un grande supporto per affrontare questo delicato periodo. LybraTech continuerà ad avere l’anima ardente di una startup, fortemente orientata all’innovazione ”, dichiara nella nota Fulvio Giannetti, CEO di LybraTech.

“Siamo molto soddisfatti dell’operazione: abbiamo accelerato LybraTech riconoscendo il suo enorme potenziale e l’abbiamo supportata costantemente nella sua crescita, sino a questo importante traguardo. Questa acquisizione dimostra che in Italia ci sono aziende che credono fortemente nell’innovazione”, aggiunge Luigi Mastromonaco, Head of Investments & Portfolio Growth di LVenture Group.

“Il gruppo Zucchetti ha da sempre come obiettivo di consolidare la propria leadership mediante continui investimenti in innovazione e integrando nella propria offerta alcune eccellenze operanti nel settore. LybraTech è sicuramente una di queste: oltre ad aver potuto contare sull’esperienza di LVenture Group, ha sviluppato una soluzione unica nel suo genere per il mondo alberghiero. È indubbio che sia un momento difficile sul piano economico per gli operatori del turismo, ma siamo altrettanto sicuri che, per loro, puntare sulle tecnologie digitali sia la strategia migliore per accelerare la ripresa”, commenta Angelo Guaragni, amministratore Zucchetti Hospitality.