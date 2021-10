Zucchetti compra IT Selling Solution, specialista di soluzioni per catene retail e GDO

Zucchetti ha annunciato un’altra acquisizione, stavolta in ambito retail: il gruppo lodigiano ha rilevato il 100% di IT Selling Solution (ITSS), società specializzata in applicazioni per la gestione dei punti cassa per la GDO e le catene di negozi e marchi franchising, e per la gestione del magazzino. L’azienda, che ha sede ad Altopascio (Lucca), fornisce anche servizi di consulenza, formazione e assistenza post vendita.

Più in dettaglio l’offerta di ITSS si basa sulla OmniSuite, che comprende diversi prodotti software per la gestione dei principali processi aziendali di GDO, Catene e Franchising: punto vendita, anagrafica articoli, ordini, arrivo merci, vendita.

“IT Selling Solution è stata creata nel 2011 per diventare un punto di riferimento nell’innovazione tecnologica per il settore retail – dichiara in un comunicato Massimo Pellegrini, CEO ITSS e responsabile sviluppo progetti retail – e l’investimento effettuato da Zucchetti sulla nostra società è la dimostrazione che abbiamo raggiunto quell’ambizioso obiettivo. Sono convinto che l’ingresso nel gruppo darà ulteriore impulso alla crescita della nostra azienda, sia a livello di continuità di sviluppo dei nostri prodotti, sia grazie alle sinergie che potranno avvenire con le altre società del mondo Zucchetti che operano da anni, con soluzioni complementari, nello stesso ambito di IT Selling Solution”.

“I nostri clienti sono importanti brand nel campo della distribuzione organizzata che puntano sulle nostre applicazioni sia per migliorare la loro efficienza gestionale che la customer experience nei loro punti vendita”, ha aggiunto Alessandro Cecconi CEO ITSS e responsabile sviluppo clienti, ricerca e sviluppo nuove tecnologie.

“Con IT Selling Solution abbiamo portato nel Gruppo Zucchetti non solo una suite di soluzioni molto apprezzate sul mercato, ma soprattutto un team di esperti capace di coniugare l’innovazione tecnologica con le esigenze di business del settore, e noi sappiamo bene che sono sempre le persone, con il loro know how, a conquistare la fiducia dei clienti – dichiara Angelo Guaragni, amministratore di Zucchetti Hospitality -. Per Zucchetti Hospitality, in particolare, siamo certi che questa acquisizione consentirà di espanderci ulteriormente nell’ambito specifico del retail, integrando le soluzioni di IT Selling Solution a quelle già presenti nel gruppo per presentarci a questo mercato come fornitore unico di soluzioni tecnologiche”.