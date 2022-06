Zucchetti compra la specialista ecommerce italiana Haitex

Zucchetti ha annunciato l’acquisizione della maggioranza delle quote di Haitex, società italiana con sede a Sora (Frosinone) specializzata in soluzioni eCommerce.

Le soluzioni di Haitex, spiega Zucchetti in un comunicato, connettono l’offerta delle società con i vari marketplace settoriali di riferimento.

Più in dettaglio SmartCommerce, la soluzione in cloud di Haitex, permette di gestire da un unico pannello oltre 40 canali di commercio elettronico europei tra cui Ebay (Europa), Amazon (Europa), manomano (Italia-Francia), AliExpress (Europa), Spartoo (Europa), Cdscount (Francia), kijiji, Trovaprezzi, Eprice, Google-shopping, Ciao, Bestshopping, Kelkoo, Shopmania, Twenga, Ilpiubasso, Pixmania, Privalia ed altri integrabili su richiesta.

ADV Industria 4.0: una guida per integrare funzione IT e reparti di produzione Siemens - Riuscire a far parlare tra loro sistemi e apparati dei mondi IT e OT è la chiave per sbloccare la trasformazione digitale nell’industria. Per farlo, è necessario cominciare a far parlare tra loro le persone di questi due domini di competenza. Riuscire a far parlare tra loro sistemi e apparati dei mondi IT e OT è la chiave per sbloccare la trasformazione digitale nell’industria. Per farlo, è necessario cominciare a far parlare tra loro le persone di questi due domini di competenza. Scopri di più >

Haitex dichiara 40 milioni di vendite annuali, oltre 600.000 ordini e stima di poter raggiungere 1 milione e mezzo di ordini a partire dal 2023.

“Il tassello che mancava – dichiara nella nota Giorgio Mini, vicepresidente Zucchetti – era una società specializzata nell’eCommerce che potesse inserirsi nella nostra offerta per affiancare le aziende e aiutarle a crescere nelle vendite online. Con Haitex abbiamo scelto una società protagonista di questo modello di vendita con soluzioni digitali adattabili a qualsiasi settore di mercato”.

“Nel 2008 – spiega Claudio Miacci, CEO di Haitex, nel comunicato – siamo stati i primi a credere nell’eCommerce. Oggi, dopo quasi 15 anni, siamo orgogliosi di avere accelerato il fatturato dei nostri clienti e di potere fare ancora tanto per loro grazie alla partecipazione di una realtà importante come Zucchetti. La nostra piattaforma in cloud è sincronizzata con oltre 40 canali di vendita in tutta Europa e può essere integrata con qualsiasi sistema ERP. Proponiamo la realizzazione di progetti di eCommerce ‘chiavi in mano’ che comprendono la costante analisi della competitività dei prodotti in vendita, i prezzi di mercato e tutte le strategie di marketing. Creiamo una vera e propria azienda digitale a fianco di quella fisica, in grado di superarne il fatturato perché mettiamo l’azienda in grado di misurare il successo preventivo di ogni prodotto assegnandogli sempre il miglior prezzo possibile, in automatico o manuale, massimizzando vendite e margini”.