Zucchetti compra Data System Italia, specialista di gestione del personale

Nell’ambito della strategia di ampliamento della sua offerta di soluzioni HR, Zucchetti ha annunciato l’ingresso nel gruppo di Data System Italia, azienda con sede a Suzzara (Mantova) specializzata in soluzioni software di amministrazione del personale, contabilità e fatturazione, gestione tesoreria e recupero crediti, adempimenti fiscali, e gestione documentale, e relativi servizi di consulenza, formazione e assistenza post vendita. Non sono stati resi pubblici i termini finanziari dell’accordo.

Le soluzioni della società acquisita sono rivolte a a studi di Consulenza Lavoro, Commercialisti, Associazioni di Categoria, e Aziende. Sul suo sito, Data System Italia cita tra i suoi clienti Università Bocconi di Milano, Istituto Auxologico, SEA Aeroporti di Milano, Pirelli, Scotsman, Credit Agricole, Engineering, Banca Popolare di Vicenza.

“Il 2022 rappresenta una tappa davvero importante per la nostra azienda – dichiara in un comunicato Tatiana Verona, CEO di Data System Italia – perché da un lato è il nostro 35esimo anniversario, che festeggeremo con un evento dedicato, e dall’altro siamo particolarmente fieri di entrare a far parte del Gruppo Zucchetti. Quest’ultima novità ci permette di offrire ai clienti una selezione di prodotti ancora più ampia. Inoltre, in sinergia con Zucchetti, desideriamo lavorare sullo sviluppo di soluzioni sempre più all’avanguardia per la gestione del personale”.

“Eravamo alla ricerca di una società con competenze tecnico-normative e con soluzioni flessibili e parametriche capaci di gestire gli aspetti amministrativi strategici di aziende di medie e grandi dimensioni – aggiunge nel comunicato Domenico Uggeri, vicepresidente Zucchetti – con particolare riferimento alle valutazioni, analisi e proiezioni inerenti le anzianità pensionistiche dei collaboratori, per orientare le imprese nelle scelte migliori in termini di turnover del personale, investimenti, formazione, servizi welfare. In Data System Italia abbiamo trovato tutto questo e siamo convinti che integrare nella piattaforma applicativa HR di Zucchetti anche questa tipologia di soluzioni contribuirà a consolidare il nostro ruolo di player di riferimento del mercato dell’amministrazione, gestione e organizzazione delle risorse umane”.