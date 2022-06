Zucchetti ha avviato le iscrizioni per due nuovi corsi nell’ambito del suo programma Vivaio dei Talenti, che prevede corsi di formazione gratuita, seguiti da un tirocinio nelle società del gruppo lodigiano. I corsi, curati da Zucchetti Academy, sono rivolti a giovani sotto i 30 anni interessati ad acquisire le competenze digitali per diventare professionisti IT in diversi ambiti, dalle vendite alla consulenza informatica fino allo sviluppo di applicazioni software.

Il primo dei percorsi formativi organizzati nel 2022, riguardante la figura del ‘Sales Account’ si è concluso a maggio e i 16 partecipanti sono stati già inseriti nei team di vendita di diverse società del Gruppo Zucchetti nelle sedi di Aulla, Lodi, Misano Adriatico, Napoli, Rho, e Roma.

Ora si sono aperte le iscrizioni per altri due percorsi del Vivaio dei Talenti organizzati da Zucchetti Academy:

– ‘ERP Consultant’, destinato a giovani under 30 provenienti da percorsi di studio a indirizzo economico che desiderano acquisire le competenze per l’avviamento e la configurazione del software gestionale presso le aziende clienti. Il corso inizierà il 12 settembre e le richieste d’iscrizione dovranno pervenire entro il 31 luglio;

– ‘Web Developer’, rivolto a giovani under 30 con diploma in materie informatiche che vogliono approfondire le conoscenze dei principali linguaggi di programmazione per ricoprire uno dei ruoli più richiesti del settore IT. Il corso inizierà il 3 ottobre e le richieste d’iscrizione dovranno pervenire entro il 12 settembre.

Per entrambi i percorsi la partecipazione è gratuita e a numero chiuso (previo superamento di un colloquio di selezione) e le candidature si possono sottoporre compilando l’apposito modulo presente sulla pagina del sito Zucchetti dedicata all’iniziativa.

“I percorsi del Vivaio dei Talenti sono disponibili per ragazze e ragazzi di tutta Italia, in quanto Zucchetti ha numerose sedi sul territorio nazionale dove i partecipanti possono svolgere il tirocinio”, commenta in un comunicato Katia Fabene, Head of Zucchetti Academy.

“Lo sforzo organizzativo è notevole, anche perché le lezioni sono tenute dai migliori esperti della Zucchetti. Ma il fatto di contribuire a generare nuovi posti di lavoro, dato che oltre il 90% dei partecipanti riceve un contratto di assunzione in un’azienda del gruppo al termine del percorso, ci gratifica molto anche come azienda italiana che favorisce l’occupazione locale”.