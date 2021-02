Zucchetti, un’acquisizione fintech per digitalizzare la cessione del credito

Zucchetti ha acquisito Anticipay, società milanese fondata nel 2017 che ha sviluppato una piattaforma digitale per la cessione e l’acquisto di fatture commerciali pensata per digitalizzare la gestione del credito.

Anticipay, spiega un comunicato, è già integrata con le tradizionali soluzioni gestionali Zucchetti, e integra i dati della fatturazione elettronica con i dati e le informazioni necessarie per una gestione approfondita, intuitiva e senza rischi dell’anticipo fattura.

L’idea è di mettere a disposizione dei reparti amministrativi aziendali di qualsiasi dimensione la possibilità di sfruttare la cessione del credito conoscendo gli acquirenti ammissibili al mercato di capitali per anticipo fattura. Con Anticipay e Zucchetti, spiega il comunicato, oggi questo è immediato: accedendo al Digital HUB di Zucchetti è infatti possibile interrogare la piattaforma Anticipay che, anche per mezzo di un’interfaccia chiara e intuitiva, mette a disposizione dell’utente una serie di dettagli relativi ai suoi clienti, rendendo evidente con quali di questi sia possibile fare invoice trading e con quali no. “Un’interessantissima integrazione che permette al contempo di facilitare l’accesso al credito, potenziare il controllo dell’imprenditore sul credito sia verso i clienti che verso le fatture e ridurre i costi operativi”, sottolinea Zucchetti.

Il valore aggiunto che offre Anticipay è che a partire dalle fatture già presenti in Digital Hub Zucchetti è possibile ottenere in pochi secondi tutti gli indicatori necessari a valutare l’affidabilità del cliente ed eventualmente cederne il credito. “Un’integrazione”, continua il comunicato, “che rivoluziona radicalmente l’anticipo fattura perché consente di monitorare e incrociare tutti i dati rilevanti in questo ambito in un solo momento”.

“Siamo molto contenti di essere entrati nel Gruppo Zucchetti perché abbiamo la possibilità di unire la nostra esperienza nella gestione dei processi informativi e finanziari con il mondo applicativo Zucchetti – afferma Jacopo Moresco, CEO di Anticipay –. La nostra missione è aiutare le imprese ad avere un maggiore controllo sulla rischiosità della propria clientela e delle proprie fatture insieme a un più facile e immediato accesso al credito, già a partire dai propri sistemi di fatturazione elettronica e dagli ERP. L’anticipo fatture sarà solo il primo passo, cui seguiranno l’integrazione del mondo della business information e le proposte di credito bancario, per costruire un nuovo paradigma della filiera del credito”.

“Abbiamo deciso di affacciarci al fintech perché riteniamo che possa essere un importante compendio alla gestione delle attività quotidiane dei nostri clienti, guardiamo quindi a questa nuova collaborazione con grande entusiasmo – dichiara Giorgio Mini, vicepresidente Zucchetti –. Con Anticipay mettiamo a disposizione dei nostri clienti un servizio di anticipo fatture semplice da utilizzare, completo e perfettamente integrato con i nostri sistemi che siamo certi porterà a una vera e propria rivoluzione nella gestione del credito e permetterà alle nostre soluzioni gestionali di presentarsi al mercato con una completezza senza eguali”.