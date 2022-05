Gestione HR, Zucchetti acquisisce la romana Eggup

Eggup è specializzata in soluzioni software-as-a-service per l’analisi delle soft skill individuali e di team, che confluiranno nell’offerta Zucchetti HR

Un mese dopo quella di Data System Italia, Zucchetti ha annunciato un’altra acquisizione nell’area della gestione del personale: si tratta della software house romana Eggup, nata nel 2013 e specializzata in soluzioni software-a-service di analisi delle soft skill individuali e di team, soluzioni che confluiranno nell’offerta Zucchetti HR. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti.

Eggup, spiega una nota Zucchetti, ha sviluppato una piattaforma digitale di valutazione per analizzare e migliorare le competenze trasversali delle persone con questionari personalizzati e suggerimenti di apprendimento continuo.

L’originalità della soluzione, che si chiama Smart Coach, consiste nel proporre ai collaboratori specifici contenuti ai quali ispirarsi come libri, film, video, podcast, corsi online, canzoni e biografie proprio sulla base dei risultati emersi dalle valutazioni sulle soft skill.

Eggup si rivolge ad agenzie per il lavoro, aziende, enti di formazione, vendor di software HR e singole persone, e sul suo sito cita come casi di successo Arriva, TIM, Gi Group, Embraco e FCA.

“Poter entrare a far parte dell’ecosistema Zucchetti è per noi una grandissima opportunità che ci permetterà di far crescere esponenzialmente la rilevanza dell’assessment sul mercato dei servizi per la gestione e valorizzazione del talento, anche in una prospettiva di lungo periodo – dichiara nel comunicato Cristian De Mitri, fondatore e CEO di Eggup -. La nostra soluzione, facilmente integrabile anche con sistemi HCM di terze parti, è ideale per le aziende che desiderano innestarla nei processi di valutazione per i programmi di selezione e sviluppo delle persone”.

“La ‘Human Revolution’ di Zucchetti non è solo un insieme di soluzioni, ma rappresenta un diverso modo di intendere il lavoro che vede la tecnologia al servizio della persona con l’obiettivo di migliorarne al contempo produttività e benessere – aggiunge nel comunicato Domenico Uggeri, vicepresidente Zucchetti –. Eggup condivide con noi questa vision e la piattaforma digitale che ha realizzato per la valutazione delle competenze trasversali ne è la dimostrazione. Con il suo ingresso nel gruppo possiamo quindi fornire un ulteriore vantaggio competitivo ai clienti che scelgono le soluzioni Zucchetti HR”.