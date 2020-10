L’offerta di sicurezza continua a evolvere verso il modello “security-as-a-service” senza segnali di rallentamento. I clienti finali chiedono molto di più oltre all’installazione dell’hardware, al supporto tecnico e alla prevenzione delle minacce. Che abbiano infrastrutture fisiche o virtuali o una copertura di sicurezza che include reti, endpoint e Wi-Fi, sono alla ricerca di una protezione totale e di servizi di sicurezza proattivi e reattivi che li facciano stare tranquilli, con la flessibilità di poter pagare un servizio mensile e la certezza di un supporto costante esterno.

Molti fornitori di servizi IT tradizionali stanno quindi effettuando la transizione per vendere la sicurezza come servizio gestito, in aggiunta alle loro offerte di servizi IT convenzionali. Chi è già un MSSP (managed security service provider) è sempre alla ricerca di soluzioni nuove che siano efficaci nel combattere gli attacchi mirati, ma anche flessibili e scalabili per molti loro clienti, ognuno con le proprie esigenze e specificità.

Vendere sicurezza on-demand

WatchGuard, da sempre focalizzata al 100% sul canale, già nel 2018 ha lanciato un programma dedicato espressamente a chi vuole vendere sicurezza come servizio.

Il programma WatchGuardONE MSSP consente ai fornitori di servizi di sicurezza gestiti di offrire il portfolio più completo di servizi di security, dalla prevenzione delle intrusioni, application control, spam prevention e filtraggio degli URL più tradizionali, ai servizi più avanzati per la protezione dal malware evoluto, dal ransomware e dalle violazioni dei dati. Inoltre, fornisce capacità di risposta e rimedio supportate da servizi di intelligence sulle minacce e strumenti di visibilità dei dati e reporting che identificano ed evidenziano minacce, problemi e trend fra tutti i clienti, per ottemperare alle conformità di legge.

Il programma MSSP offre opzioni di pagamento flessibili: i partner possono iniziare immediatamente con pagamenti ricorrenti e prevedibili, che eliminano i costi iniziali di un contratto annuale. Possono utilizzare i punti prepagati per assegnare rapidamente i servizi di sicurezza alle appliance di sicurezza gestite o offrire sicurezza su richiesta e, quindi, attivare immediatamente servizi di sicurezza preconfezionati e metterli in pausa o riavviarli per andare incontro alle esigenze in continua evoluzione dei clienti.

L’investimento del partner MSSP risulta distribuito: è possibile ripartire facilmente l’investimento tra più dispositivi per più clienti su base mensile. Inoltre, può avvalersi del supporto esperto: WatchGuard offre training esaustivi e supporto tecnico no-stop disponibile 24 ore su 24 per trasformare il partner in un vero e proprio esperto della sicurezza.

