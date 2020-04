Vodafone Business e Microsoft Italia insieme per smart working e Cloud

Partnership di 3 anni per lo sviluppo congiunto di soluzioni per aziende e PA italiane, tra cui anche applicazioni verticali basate su Dynamics 365

Vodafone Business e Microsoft Italia hanno annunciato una partnership su 3 anni per accelerare la digitalizzazione di imprese e Pubbliche Amministrazioni italiane di tutte le dimensioni. L’accordo prevede un approccio congiunto al mercato italiano con un portafoglio di servizi essenzialmente di tre tipi: supporto allo smart working, soluzioni di business continuity in Cloud, e supporto alla produttività e alla digitalizzazione dei processi di business.

Più in dettaglio, per quanto riguarda lo smart working l’obiettivo, spiega un comunicato, è sviluppare soluzioni che integrino i prodotti Microsoft (Microsoft 365, Teams e Surface) con i servizi Vodafone (dalla connettività ai servizi più innovativi come l’IoT), in un approccio flessibile as-a-service, orientato alle esigenze specifiche dei clienti, seguiti passo per passo da esperti di digitalizzazione.

Per quanto riguarda l’ambito Cloud, sarà sviluppata congiuntamente un’offerta basata sia sul private Cloud di Vodafone che sul public Cloud di Microsoft Azure. L’obiettivo, precisa la nota, è di offrire alle aziende la massima scalabilità, secondo un modello ibrido che assicuri elevate performance e sicurezza (per esempio per attività mission-critical) e al contempo flessibilità e servizi a valore aggiunto (per esempio analisi dati e artificial intelligence).

In base a questo nuovo accordo inoltre Vodafone Business e Microsoft Italia prevedono di sviluppare servizi a supporto della digitalizzazione dei processi di business, a partire dalla piattaforma Dynamics 365 che integra applicazioni di business dalla gestione dei clienti e delle risorse (ERP e CRM) a soluzioni complesse di data analytics. L’obiettivo è anche di realizzare congiuntamente applicazioni per specifici settori verticali, sfruttando Power Apps di Microsoft e la Giga Network di Vodafone come ulteriori fattori abilitanti per l’incremento della produttività delle imprese.

“L’emergenza che stiamo vivendo ha acuito l’importanza per il Paese di disporre di una infrastruttura di telecomunicazioni moderna e ha accelerato l’adozione di modelli digitali da parte di imprese e amministrazioni”, afferma nella nota Aldo Bisio, Amministratore Delegato di Vodafone Italia. “La partnership appena siglata consolida la relazione strategica con Microsoft e rafforza ulteriormente la nostra capacità di abilitare nuovi modelli operativi attraverso soluzioni integrate, che arricchiscono i servizi evoluti di Vodafone con le piattaforme digitali Microsoft”.

“Il nuovo accordo con Vodafone capitalizza un’intesa consolidata. Ora vogliamo fare di più, puntiamo a sviluppare servizi congiunti e a raggiungere capillarmente le realtà sul territorio per rispondere alle loro esigenze. Il Cloud rappresenta uno straordinario abilitatore e intendiamo renderlo più vicino a tutti ed estenderne la portata applicativa, che si tratti di smartworking, analisi dei dati o digitalizzazione dei processi di business”, dichiara nel comunicato Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.