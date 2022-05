VMware potrebbe essere acquisita da Broadcom per 60 miliardi di dollari

Broadcom potrebbe annunciare entro questa settimana l’acquisizione di VMware: le trattative sarebbero in fase avanzata, anche se non c’è ancora la garanzia che porteranno a un effettivo accordo. Lo sostiene Bloomberg, che cita fonti vicine alla trattativa. Secondo il Wall Street Journal, l’offerta potrebbe essere intorno ai 140 dollari per azione, per un totale di circa 60 miliardi di dollari, per la maggior parte in titoli ma con una sostanziosa percentuale di cash.

Dopo essere stata scorporata da Dell Technologies a fine 2021, VMware ha come maggiori azionisti Michael Dell (che ne detiene circa il 41%) e il private equity Silver Lake. In base alla quotazione di borsa, attualmente secondo Bloomberg ha un valore di mercato intorno ai 50 miliardi.

L’operazione sarebbe coerente con la strategia di diversificazione per acquisizioni che il CEO di Broadcom, Hock Tan, sta portando avanti da alcuni anni, e che ha compreso alcuni grossi nomi del mercato software, anche se specializzati in ambiti piuttosto diversi: Brocade Communications nel 2017, CA Technologies nel 2018, e Symantec Enterprise nel 2019.

Broadcom inoltre è stata protagonista di insistenti voci di trattativa anche per Qualcomm nel 2018, e per SAS Institute l’anno scorso, ma in entrambi i casi queste voci non sono state confermate da un accordo effettivo.

Le possibili sinergie

Quanto alle possibili sinergie tra i due operatori, Broadcom produce chip, semiconduttori e prodotti elettronici, rivolti soprattutto ai settori IT, telecom e industriali. VMware ha inventato il software di virtualizzazione dei server, prosperando a lungo su questo business, e successivamente ha cercato di posizionarsi nel mercato cloud, concentrandosi ultimamente sul multi-cloud management.

E proprio l’entrata nel mercato del software per il cloud management sarebbe secondo analisti e osservatori la motivazione dell’offerta di Broadcom per VMware.

Bloomberg sottolinea che i data center sono un’area fondamentale per la crescita di Broadcom, per cui uno specialista di soluzioni per data center come VMware può apportare sicuramente più opportunità di business: “Le due aziende non hanno sovrapposizioni di offerta, ma i loro prodotti sono spesso usati insieme per gestire data center”.

Se si verificasse per queste cifre, l’operazione Broadcom-VMware sarebbe una delle più grandi acquisizioni di sempre nel settore IT, seconda quest’anno solo a quella di Activision da parte di Microsoft per 69 miliardi. Secondo Bloomberg, il valore delle acquisizioni nel settore tecnologie in questo 2022 è già a quota 263 miliardi di dollari, il 46% in più dell’anno scorso.

I commenti degli analisti

I commenti degli analisti sulla possibile acquisizione non sono concordi. La multinazionale di servizi finanziari Wells Fargo ha scritto che “l’operazione avrebbe senso dal punto di vista strategico: è coerente con l’obiettivo di Broadcom di rafforzare il suo posizionamento nel software per le infrastrutture IT delle grandi aziende”.

D’altra parte molti evidenziano che nelle precedenti grandi acquisizioni Broadcom non ha investito in innovazione e integrazione quanto avrebbe dovuto: “Per Broadcom sarebbe un solido investimento, e faciliterebbe il raggiungimento dei suoi obiettivi finanziari”, ha detto Keith Townsend, Principal di CTO Advisor. “Ma l’integrazione e l’innovazione non sono tra i suoi principali punti di forza, penso che l’abbiano dimostrato nel post-acquisizione sia di CA sia di Symantec”.

Townsend fa l’esempio delle voci di integrazione delle tecnologie di encryption e data protection di Symantec direttamente nei chip di Broadcom: “Non ne abbiamo saputo più niente dopo l’acquisizione. Non vedo questa acquisizione come una notizia positiva per i clienti”.

Più positivo è invece Daniel Newman, Principal Analyst di Futurum Research: “Questa potenziale acquisizione è vista con una certa preoccupazione sia dal punto di vista tecnologico che da quello dei clienti, perché le strategie di post-acquisizione di Broadcom sono state forse sottovalutate nel caso delle sue precedenti grandi acquisizioni”.

Data l’importanza di VMware nei sistemi di molte grandi aziende, continua Newman, i CIO possono essere preoccupati di ciò che succederà alle soluzioni multi-cloud e di virtualizzazione di VMware sotto Broadcom. “Ma personalmente non considero questo un grande rischio: Broadcom ha un approccio alle acquisizioni che non fa sempre contenti i sostenitori dell’innovazione, ma finora ha funzionato, specialmente dal punto di vista degli azionisti”.