Veeam, ecco i vincitori italiani dei Partner Award 2021

La filiale italiana di Veeam Software ha annunciato i vincitori italiani dei riconoscimenti Veeam Partner Award 2021. I premi, spiega un comunicato di Veeam, vengono assegnati annualmente per premiare l’impegno e il successo dei partner Veeam ProPartner Value-Added Reseller (VAR) e Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), che hanno saputo supportare i propri clienti nell’implementazione di soluzioni per la Modern Data Protection in ambienti IT sempre più complessi, in modo che i più diversi tipi di carico di lavoro, dati e applicazioni siano sempre protetti e disponibili per tutti gli scopi aziendali.

Ecco nel dettaglio i nomi dei vincitori dei premi ProPartner 2021 in Italia:

Categoria “Fastest Growth of the Year”: Ergon

Categoria “Most Significant Project of the Year”: Innovery

Categoria “Best Subscription Reselling Partner”: R1 SpA

Categoria “Best Partner in SMB Segment”: Gruppo Project

Categoria “Best Partner in COM Segment”: VAR Group

Categoria “Best VCSP Partner of the Year”: Aruba Enterprise

Categoria “Best Veeam Backup for Office 365 Partner”: Konverto

Nel comunicato Elena Bonvicino, Manager of Channel, Italy di Veeam, commenta così l’assegnazione dei premi 2021: “Nonostante le circostanze generate dalla pandemia, Veeam ha continuato a rimanere focalizzata sulla fornitura di tecnologie e servizi più richiesti dai propri clienti. Sono davvero orgogliosa della collaborazione con la nostra rete di ProPartner. Abbiamo supportato i nostri clienti e gli utenti finali con una combinazione di innovazioni tecnologiche e servizi personalizzati che hanno abilitato e ottimizzato la continuità del business locale e i piani di disponibilità delle informazioni, migliorando anche le prestazioni IT complessive in termini di SLA, RTO e RPO. Molte organizzazioni hanno implementato strategie per la Modern Data Protection e best practice come la regola del backup 3-2-1-1-0 che protegge tutti i dati business-critical, sia che risiedano in ambienti fisici, virtuali, cloud, SaaS o Kubernetes. I nostri vincitori hanno ottenuto risultati eccezionali nel 2021, li ringrazio sinceramente per la preziosa collaborazione e la fiducia che ci hanno dimostrato”.