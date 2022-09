È partito qualche giorno fa presso la sede di VEM Sistemi a Forlì il Laboratorio di Sistemi embedded e IoT, un corso che, spiega il system integrator emiliano in una nota, fa parte del nuovo, e unico in Italia, percorso di laurea professionalizzante in “Tecnologie dei Sistemi Informatici” dell’Università di Bologna, realizzato appunto in collaborazione con VEM Sistemi.

Il laboratorio, dedicato agli studenti del secondo anno del percorso di laurea, sarà tenuto da un professionista VEM, il System Engineer Alessandro Maretti, e si occuperà delle principali tecnologie embedded, dai chip ai sensori.

Gli studenti presso il quartier generale VEM di Forlì, precisa il comunicato, potranno usufruire di diversi spazi dedicati all’interno di VEGA (Vem Experience Garden & Academy) tra cui un’aula “Academy” altamente tecnologica, laboratori e diversi spazi innovativi e polifunzionali.

“Come VEM sistemi abbiamo dedicato investimenti, spazi, laboratori e docenti a questo progetto che ci vede protagonisti insieme all’Università di Bologna, sede di Cesena”, dichiara nella nota il Presidente di VEM Sistemi Davide Stefanelli. “Riteniamo che mettere a disposizione dei giovani studenti la nostra conoscenza del settore digitale e il nostro know how tecnologico possa essere un elemento differenziante per trovare velocemente lavoro e mettere le basi per una crescita professionale piena di soddisfazioni, magari proprio in VEM”.

Il Laboratorio di Sistemi embedded e IoT è il primo corso ospitato da VEM Sistemi, ma in calendario è già previsto il secondo (“Laboratorio dei sistemi di rete”) che sarà incentrato sul networking e inizierà nei primi mesi del 2023.

Come spiega la nota, il corso triennale di laurea professionalizzante in “Tecnologie dei Sistemi Informatici” è unico in Italia nell’ambito informatico ed è caratterizzato da un approccio didattico innovativo orientato al saper fare: consente infatti agli universitari di approfondire contenuti attuali con un particolare focus, fin dal primo anno, agli aspetti pratici con forte attenzione ai casi reali, approfonditi nel considerevole numero di ore di tirocinio in azienda. Si svolge presso il campus di Cesena dell’Università di Bologna, e forma professionisti in grado di progettare, sviluppare e gestire sistemi e applicazioni in ambito informatico, in particolare quelli operanti in rete e dispiegati in cloud su piattaforme di virtualizzazione e su sistemi embedded, concentrando l’interesse principalmente sugli aspetti software e di configurazione software dei sistemi.