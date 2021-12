Software per l’industria, Lutech compra Know-How

Molti analisti avevano previsto che la crisi Covid avrebbe provocato un deciso consolidamento nel canale IT, e in particolare nel mondo dei fornitori italiani di servizi su ERP e software gestionali la previsione si sta avverando, con alcuni operatori particolarmente attivi nelle acquisizioni.

Uno di questi è Lutech, che in questi giorni ha annunciato un’altra operazione tra gli specialisti italiani sui software per il manufacturing dopo quella di poche settimane fa. Stavolta si tratta di Know-How Srl, partner storico di Infor con sedi a Reggio Emilia e Padova, che offre dal 1999 servizi di consulenza, sviluppo, formazione e assistenza nella gestione dei progetti ERP per il settore manifatturiero, in particolare nell’automotive. I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

Know-How, spiega un comunicato Lutech, è un’azienda in crescita costante, composta da oltre 50 specialisti, che ha rapporti consolidati e attivi con più di 50 aziende leader nel manufacturing, in Italia e in Europa. Tra questi clienti l’azienda sul suo sito cita Breda Energia, Argo Tractors, Groeneveld, Fitesa, Komatsu, Agco, Selco Industry, Etra, Salvagnini e Fiberweb.

Fin da subito Know-How ha scelto di costruire un rapporto privilegiato ed esclusivo con Infor – è certificata Infor Gold Channel Partner – e realizza, tra gli altri, progetti e personalizzazioni delle soluzioni Infor LN, Infor ION, Infor EAM e Infor WMS.

“L’ingresso nel Gruppo Lutech – afferma nel comunicato Claudio Montanari, presidente e fondatore di Know-How – rappresenta un grande riconoscimento del lavoro svolto in questi anni come partner di progetto per diverse grandi realtà del manifatturiero italiano. Entrando a far parte del Gruppo Lutech, avremo l’opportunità di continuare il percorso di crescita e supportare ancora meglio la strada verso la trasformazione digitale dei nostri clienti insieme a Infor, il nostro software vendor e partner di riferimento”.

L’approccio di Know How, sottolinea il comunicato, è quello di un partner certificato e referenziato, in grado di declinare le specifiche esigenze applicative e di processo direttamente correlate al business aziendale del comparto manifatturiero. Nello specifico, in un mercato che richiede progetti articolati end-to-end, Know How offre un occhio di riguardo alla componente di audit e di assessment.

“L’acquisizione di Know-How conferma il nostro impegno per il mercato manifatturiero italiano concordato con il fondo Apax – dichiara nel comunicato Tullio Pirovano, CEO del Gruppo Lutech. “L’approccio di Know-How si allinea perfettamente alla nostra visione e contestualizza l’acquisizione come una grande opportunità di crescita per entrambe le realtà. Know-How avrà a disposizione il supporto della nostra struttura e potrà ampliare la propria proposizione con le soluzioni e modelli presenti nelle practice end-to-end del Gruppo Lutech, e i nostri clienti si avvarranno della loro competenza ed esperienza nel manufacturing”.