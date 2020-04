Provincia di Bolzano, un software per erogare in 5 giorni i sussidi Covid-19

La Provincia Autonoma di Bolzano ha implementato in 3 settimane una soluzione SAP per gestire le richieste di contributi economici da parte di piccole imprese e professionisti e liquidarle in 5 giorni. Il progetto, supportato da NTT Data nel ruolo di system integrator, era già stato avviato nel 2019 per gestire le richieste di sovvenzioni da parte delle imprese artigianali, industriali e agroalimentare del territorio, ma è stato accelerato e compresso in vista delle 20mila domande di sussidi che l’ente pubblico si aspetta a seguito dell’emergenza COVID-19.

L’accelerazione, spiega una nota, è stata data da SIAG (Informatica Alto Adige, società inhouse a partecipazione pubblica di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano, del Consorzio dei comuni dell’Alto Adige e della Regione Trentino-Alto Adige) ai primi di aprile quando ancora dovevano essere definiti i dettagli della delibera per l’assegnazione ed erogazione dei contributi.

“Mai come in questo periodo la tempestività è un fattore che determina il successo o meno di un progetto, in questo caso in sole 3 settimane abbiamo realizzato ed implementato un servizio online che gestisce l’accesso ai contributi per l’emergenza COVID-19”, afferma nella nota Domenico Picciano, Senior Vice President, Head of Public Sector NTT DATA Italia. “Abbiamo necessariamente operato in modalità “smart working” collaborando in remoto sia con il cliente che con il partner tecnologico. La totale digitalizzazione del servizio consentirà alla Provincia Autonoma di Bolzano di lavorare sulle pratiche in smart working e liquidare in 5 giorni le richieste ricevute”.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

La scelta riguardo la tecnologia è ricaduta su SAP Grantor Management, modulo della suite SAP Public Sector Management per la gestione dei fondi di assistenza finanziaria a persone fisiche o organizzazioni, che copre l’intero processo dalla creazione del bando, alla gestione delle domande e delle graduatorie fino al pagamento e alla riconciliazione.

In questo caso SAP Grantor Management si integra nativamente con l’ERP SAP dell’ente bolzanino, estendendo le funzionalità del gestionale sia con funzioni di back-office (modulo SAP Funds Management) sia con funzioni di front-office per la gestione dei bandi e l’integrazione con myCIVIS, il portale della Provincia di Bolzano.

Attraverso myCIVIS, gli interessati possono richiedere i contributi per l’emergenza Covid-19 interagendo con l’amministrazione attraverso SAP Cloud Platform, che ha permesso di gestire queste nuove informazioni mantenendo la base dati precedente composta dal Registro Nazionale degli Aiuti, il Registro delle Imprese e la parte regolamentare delle normative e decreti.

L’ufficio della Provincia di Bolzano incaricato di gestire le richieste di sovvenzioni si aspetta almeno 20.000 domande. Il servizio, partito lo scorso 21 aprile, è stato oggetto di uno stress-test, conclusosi positivamente, per evitare disagi al momento dell’avvio. In sole 4 ore, spiega la nota, sono state gestite con successo oltre 100 richieste di sussidio, con procedure che hanno comportato la connessione al portale da parte degli utenti, l’autenticazione, l’inserimento di dati e certificazioni e la presentazione della domanda che, una volta entrata nel sistema di back-office SAP, è stata valutata dall’ufficio Ripartizione Economia per arrivare, in caso positivo, alla liquidazione degli importi.

“SAP Cloud Platform e SAP Grantor Management hanno dato prova di tutta la loro qualità nella gestione dei procedimenti amministrativi per l’erogazione di contributi”, afferma nella nota Stefan Gassliter, Direttore generale di Informatica Alto Adige (SIAG). “Inoltre la rapida implementazione realizzata da NTT Data ci ha permesso di rispondere in maniera adeguata alle peculiari esigenze del nostro territorio, mantenendo sotto controllo sia i costi, sia i tempi di realizzazione”.

“Il progetto ha permesso alla Provincia Autonoma di Bolzano di essere pronta in tempi record per affrontare una situazione urgente, rispondendo rapidamente ai bisogni della comunità imprenditoriale del territorio. La capacità di vedere oltre dell’amministrazione locale, accompagnata dalla professionalità ed esperienza del nostro partner NTT Data, insieme alle efficaci funzionalità della tecnologia SAP hanno consentito un go-live di successo”, ha dichiarato Enzo Pagliaroli, Public Sector and Services Sales Director di SAP Italia.

software per erogare in 5 giorni i sussidi Covid-19" data-share-description="La Provincia Autonoma di Bolzano ha implementato in 3 settimane una soluzione SAP per gestire le ric" data-share-imageurl="https://static.cwi.it/wp-content/uploads/2020/04/Bolzano-piazza-Walther.jpg" data-share-url="https://www.cwi.it/channelworld-it/var-system-integrator/provincia-bolzano-software-per-erogare-5-giorni-sussidi-covid-19-127692" >