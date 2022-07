, systema integrator specializzato sulle soluzioni ERP, CRM e analytics, ha annunciato le acquisizioni diattraverso, la sua business unit dedicata a SAP (già nota come Twinergy), e premiata da SAP Italia con un Partner Award nella categoria “market expansion” nel 2021 ha sedi a Milano e Torino, ed è specializzata in sicurezza e governance in ambito SAP. Come si legge in una nota, grazie a quest’operazione, che prevede l’integrazione didi Aglea nel Gruppo, Horsa conta di arricchire la propria offerta con ulteriori competenze e specializzazioni SAP, in particolare negli ambiti. Dalla sua fondazione nel 2003 Aglea ha raggiunto, è Partner di SAP e partner riconosciuto di formazione nelle aree di specializzazione. Nel 2021 il suo fatturato si è attestato a. Con questa iniziativa, continua la nota, Horsa si conferma sul mercato come primario interlocutore di SAP. Horsa RUN affianca una vasta gamma di clienti, in particolare nell’industria manifatturiera, dei prodotti di largo consumo del packaging e, con la acquisizione di Aglea. “Il nostro obiettivo è arricchire continuamente l’offerta di Horsa, sia per linee interne sia tramite operazioni straordinarie, garantendo gli standard di qualità a tutti i nostri clienti. L’acquisizione di Aglea si inserisce perfettamente in questa strategia che prevede l’integrazione sinergica di realtà eccellenti”, commenta il“Sono entusiasta di far parte del team eccezionale di Horsa e non vedo l’ora di poter espandere i nostri servizi, integrando la nostra consulenza sulla sicurezza e sulla governance, argomenti di sempre maggiore importanza e criticità nella continuità aziendale, con gli altri applicativi già in utilizzo”, aggiunge nella nota

“Insieme ad Aglea offriamo un asset strategico e una gamma ancora più completa ai nostri clienti che sono sempre più sensibili sulle tematiche di sicurezza”, commenta Luca Bruno, CEO di Horsa RUN ed Executive Vice President di Horsa.

Con un altro comunicato di ieri inoltre Horsa ha annunciato l’acquisizione anche di PNS srl, sempre tramite Horsa RUN. PNS sul suo sito si definisce un’azienda di management consulting, systems integration e technology specializzata su sistemi SAP: ha sedi a Napoli e Roma, è nata nel 2003 e da allora, si legge sul suo sito, ha portato a termine oltre 500 progetti presso 400 clienti.

La nota di Horsa specifica che PNS ha competenze su tutta la suite SAP, e che l’obiettivo di questa acquisizione è la crescita nel Centro-Sud.

“Horsa è da anni uno dei principali partner SAP italiani – commenta Luca Bruno -. Negli ultimi anni siamo cresciuti moltissimo sia per linee interne che per linee esterne in questo ambito che è per noi prioritario. Abbiamo scelto una presenza capillare per avvicinarci ai clienti e attrarre talenti da tutta Italia e PNS è un ulteriore passo verso una presenza di rilievo anche al Sud”.

“Con l’ingresso in Horsa vediamo una grande possibilità di crescita al Centro Sud mediante l’inserimento di nuove figure professionali per il team sia di Napoli che di Roma, puntando a far divenire le filiali delle eccellenze in ambito SAP”, dichiara Domenico Pucciarelli, CEO di PNS.