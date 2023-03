Il Gruppo Lutech ha annunciato l’apertura di una nuova business unit di consulenza strategica e operativa: si chiama Lutech NEXT e si basa sull’acquisizione del ramo d’azienda appunto di strategy & business advisory della società milanese Aexein Partners. Le due società non hanno reso noto l’importo della transazione finanziaria, né le dimensioni della nuova unità organizzativa di Lutech.

“Questa operazione si inserisce nella crescita del Gruppo e consente a entrambe queste realtà, unite, di offrire un portfolio più ampio con maggiore capacità operativa”, commenta in una nota Tullio Pirovano, CEO di Lutech. “In questo modo si consoliderà la qualità della nostra offerta, sempre più orientata all’approccio end-to-end, integrando l’aspetto consulenziale e strategico all’implementazione delle migliori soluzioni IT, per supportare i nostri clienti nel percorso verso l’innovazione”.

La nuova practice, precisa la nota, sarà specializzata nella definizione della strategia operativa e nel miglioramento delle performance dei clienti, combinando specifiche competenze di business cross-industry con la forte propensione all’introduzione e governo di tecnologie digitali a supporto di modelli, organizzazioni e processi.

Lo sbocco naturale per queste due realtà, si legge nel comunicato, si traduce in un connubio in grado di guidare i clienti dalla fase iniziale di analisi e di assessment fino all’execution di progetto per costruire una strategia di business in grado di sfidare il cambiamento: “Program Management, Performance Improvement, Digital Strategy, e Supply Chain & Operations sono gli ambiti privilegiati in cui Lutech NEXT è il partner ideale per le aziende dei diversi settori”.

“Siamo veramente orgogliosi di poter far parte di un Gruppo Italiano così dinamico e in forte espansione nel mercato nazionale e internazionale”, affermano nel comunicato Gianluca Laguardia e Alessandro Vietri, già partner di Aexein e ora partner di Lutech NEXT. “Cercheremo con i nostri valori distintivi e competenze nella consulenza strategica e operativa di dare il nostro contributo nella trasformazione dei modelli di business e nell’innovazione digitale delle aziende italiane”.