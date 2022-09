Horsa Group, uno dei maggiori system integrator nazionali, ha annunciato l’acquisizione di Zenc Holding (che controlla Pentasoft e HR Sistemi), e di HR Servizi, tre società Top Partner Zucchetti emiliane specializzate nel mercato dei servizi e delle soluzioni HR.

Le tre società – che come spiega una nota hanno registrato complessivamente ricavi per 5,2 milioni di euro nel 2021 e hanno circa 70 dipendenti – verranno integrate nella nuova business unit Horsa ONE, dedicata a servizi e soluzioni nell’ambito delle risorse umane. Tra i fondatori di Pentasoft, HR Sistemi e HR Servizi ci sono Gianni Amenta, Roberto Colonna e Matteo Tassinari, che faranno parte anche del Board direttivo di Horsa ONE.

Pentasoft e HR Sistemi, entrambe con sede a Bologna, operano sulle soluzioni Zucchetti per le Risorse Umane in ambito software, hardware e servizi applicativi. HR Servizi (sedi a Bologna, Maranello e Salerno) offre servizi di elaborazione paghe, budget, presenze e travel per conto dei propri clienti, sia in modalità outsourcing che insourcing.

Tutte e tre le società sono certificate sull’intera gamma dei servizi e prodotti HR Zucchetti.

L’operazione, precisa la nota, ha l’obiettivo di rispondere a una richiesta del mercato sempre crescente in ambito risorse umane ampliando l’offerta applicativa e consulenziale di Horsa sfruttando la complementarità di questa nuova offerta con il resto del Gruppo.

Nel gruppo infatti Horsa ha business unit specializzate sulle soluzioni di tutti i principali ERP vendor – Horsa RUN per SAP, Horsa Next per Oracle, Horsa WAY per Microsoft Dynamics, e Horsa FOR, nata sei mesi fa dall’acquisizione di In-Team, per Infor – e diverse altre che si occupano tra l’altro di Retail, ERP verticali, business automation, e cybersecurity. Nel 2021 il Gruppo, che ha sede principale a Bologna (nella foto) e altre 20 sedi in tutta Italia, e impiega oltre 1200 professionisti, ha ottenuto ricavi di oltre 142 milioni di euro.

Per loro, sottolinea la nota, l’ingresso in Horsa rappresenta molteplici opportunità di integrazione con le strutture del Gruppo a partire dalla copertura territoriale e dalle possibili soluzioni in ambito ERP e Analytics, oltre ai servizi tecnologici e cloud.

“La creazione di Horsa ONE è stata una scelta naturale per il Gruppo, all’interno del nostro percorso di crescita. Horsa introduce una nuova linea di offerta partendo da competenze e risorse che godono già di un posizionamento di leadership in un mercato altamente specializzato”, afferma nel comunicato Nicola Basso, amministratore delegato di Horsa.

“Il modello di business unico e l’offerta ben articolata delle tre società ci permettono di ampliare ulteriormente la nostra offering HR, una delle aree su cui stiamo puntando da qualche anno e di cui il team sarà il cuore pulsante. Il piano strategico della nuova business unit, Horsa ONE, consentirà di rafforzare il posizionamento sul mercato HR”, ha aggiunto Gianpaolo Ficara, Partner & Direttore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane di Horsa, che ha promosso e coordinato questa operazione.