Horsa, uno dei principali gruppi di system integration italiani per le medie e grandi imprese, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza e quindi del controllo di Bloomings, società di consulenza di Torino specializzata in soluzioni CRM e partner di Salesforce.

Sul proprio sito, Bloomings precisa di avere oltre 20 certificazioni Salesforce nel proprio team, e di avere realizzato oltre 150 progetti Salesforce negli ultimi 5 anni, con un tempo medio di consegna di 3 mesi. Tra i clienti, sono citate case studies di Krupps, Mizar Capital Sagl e Eles.

Horsa ha una struttura a holding con oltre 50 ragioni sociali specializzate per aree tecnologiche (data & analytics, HR, produzione, project management, IoT, e-commerce, ecc.) o per piattaforme ERP (SAP, Oracle, Microsoft, Infor, ecc.). Nel 2021 ha registrato ricavi per oltre 142 milioni di euro e un EBITDA di 18 milioni. Ha sede principale a Bologna, con uffici in 24 città italiane, e impiega oltre 1600 persone.

IN questo quadro, l’acquisizione di Bloomings è particolarmente importante in ottica strategica perché coincide con la costituzione di una nuova area di offerta dedicata totalmente a Salesforce, che è stata battezzata Horsa Grow, e che offrirà servizi di CRM non solo ai clienti di Bloomings, che sono principalmente realtà manifatturiere e di servizi, ma potenzialmente all’intera clientela di Horsa.

La nuova business unit Horsa Grow conta 30 esperti, ma arriverà a 50 entro fine anno

Horsa Grow attualmente conta 30 esperti, spiega una nota di Horsa, e a fronte di una domanda in veloce crescita arriverà a 50 risorse entro la fine dell’anno.

La nuova business unit, continua la nota, metterà a disposizione la forte competenza sui processi integrandola con una visione complessiva di business, in modo da soddisfare tutte le necessità relative alla customer journey. Tra queste, l’upselling, le interazioni con la clientela, la creazione di esperienze online e le attività customer care. Obiettivo di Horsa Grow è quindi offrire un supporto customizzato in ambito CRM, che possa allo stesso tempo integrarsi con tutti gli applicativi aziendali.

“L’acquisizione di Bloomings e la creazione di Horsa Grow si inseriscono perfettamente nel percorso di crescita del gruppo. Con l’introduzione della nuova linea, siamo in grado di ampliare l’offerta con Salesforce, l’applicativo principale in ambito CRM, e soddisfare la domanda dei nostri clienti, che si è intensificata particolarmente negli ultimi mesi”, commenta nel comunicato Luca Bruno, Executive Vice President di Horsa (nella foto).

“Siamo felici che Bloomings entri a far parte del Gruppo Horsa, che le permetterà di potenziare e rafforzare la propria posizione nel mondo Salesforce. Crediamo inoltre che Bloomings in Horsa riuscirà a crescere e ad esprimere la propria competenza progettuale mantenendo i valori di agilità e umanità che sono stati fattori distintivi del suo successo”, aggiunge Grazia Calorio, Co-Fondatrice di Bloomings.