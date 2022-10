Deloitte ha reso pubblici i risultati ottenuti in Italia nell’anno fiscale 2022 (chiuso il 31 maggio), in cui ha superato il miliardo di euro di fatturato (1070 milioni per la precisione), crescendo del 20% e assumendo circa 4000 persone. Il gruppo oggi conta circa 11 mila persone su 24 sedi sparse su tutto il territorio nazionale (qui abbiamo parlato della struttura cloud di Deloitte Consulting), e stima di assumere ulteriori 3500 persone entro la chiusura dell’esercizio in corso, cioè entro maggio 2023, di cui 1500 a Bari. I profili ricercati nei prossimi mesi, sia junior che senior, saranno principalmente di ambito tecnico-scientifico, e in misura significativa anche figure in area economica, contabile, nonché amministrativa, fiscale e giuridica.

“Deloitte continua a crescere in Italia e a investire sui giovani, supportando imprese e istituzioni. Continuiamo a puntare sulle competenze di eccellenza e a presidiare tutte le grandi sfide del momento come le trasformazioni tecnologiche, la cyber sicurezza, l’intelligenza artificiale e le tematiche ESG. L’obiettivo è dare il nostro contributo a una ripresa economica che tenga conto di crescita, sostenibilità sociale e ambientale”, spiega in una nota il CEO di Deloitte Italia, Fabio Pompei (nella foto).

Nell’anno fiscale 2022 Deloitte in Italia ha annunciato nuovi headquarter a Milano (corso Italia) e Roma (via Vittorio Veneto) – si tratterà di nuovi edifici a emissioni zero. Inoltre le società del network hanno compiuto il passaggio a Società Benefit, inserendo nei propri statuti l’impegno a “perseguire, nell’esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune ed operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti delle persone, del territorio e dell’ambiente”.

Altri momenti salienti nel corso dell’esercizio sono stati:

– L’inaugurazione di un hub a Bari, pensato per attrarre nuovi investimenti, sfruttare le potenzialità del Mezzogiorno e instaurare una collaborazione sinergica con Università e altre realtà di eccellenza. Nei prossimi mesi Deloitte ha in piano di assumere a Bari 1500 persone.

– Digita e Operazione Talenti a Napoli. A luglio 2022 c’è stato il “Graduation Day” per i 48 partecipanti alla quinta edizione della DIGITA Academy, l’Accademia “Per la Trasformazione Digitale e l’Innovazione Industriale” promossa da Deloitte Digital con l’Università Federico II di Napoli. E con il medesimo ateneo Deloitte ha portato avanti un altro importante progetto, “Operazione Talenti”, che offre a giovani diplomati una carriera retribuita in Deloitte e la possibilità di frequentare un corso di laurea triennale.

– L’Osservatorio STEM e la scultura di Margherita Hack a Milano. Dal 2020 Deloitte e Fondazione Deloitte hanno deciso di accendere i riflettori sul tema della carenza di competenze STEM in Italia. Per questo hanno creato un “Osservatorio STEM”, che ha già prodotto due report sul tema, e hanno donato alla città di Milano una scultura dedicata alla astrofisica Margherita Hack – la prima su suolo pubblico italiano raffigurante una donna di scienza.