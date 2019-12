Centro Computer cresce del 21% grazie a Fleet, Print e Mobility Management

Centro Computer ha annunciato per il fatturato al 31 ottobre 2019 una crescita del 21% rispetto a 12 mesi prima, attribuendola sia alla vendita dei prodotti hardware sia alla spinta dei servizi, trainati soprattutto dagli ottimi risultati nelle linee di business dedicate al Fleet Management (gestione delle dotazioni hardware e software utilizzate dal personale aziendale), al Print Management, e al Mobility Management.

Il system integrator emiliano, presente anche in Lombardia e Veneto, sul suo sito cita tra i suoi principali partner Citrix, Epson, HPE, HP, Juniper, Lenovo, Microsoft, Samsung, Symantec e VMware.

“Il fatturato realizzato premia le strategie implementate in questi ultimi anni – dichiara in un comunicato Giuseppe Costa, Presidente di Centro Computer –. Siamo particolarmente soddisfatti dell’incremento superiore al 200% ottenuto con il Mobility Management, a dimostrazione del fatto che la soluzione risponde perfettamente alle esigenze dei clienti e permette di mettere in sicurezza la piattaforma dei dispositivi mobili, con una rapida ed efficiente sostituzione a fronte di guasti, rotture accidentali o furti. Il Fleet Management, che ha visto una crescita del 40% sul numero dei contratti, è poi la soluzione ottimale per gestire con un unico contratto tutto il parco dei posti di lavoro con assoluta flessibilità e semplicità. Infine, nell’area del printing, stiamo crescendo del 70% a conferma ulteriore che la tecnologia PageWide sta velocemente incontrando il gradimento delle imprese anche grazie alla nuova sensibilità sui temi del risparmio energetico e di minori emissioni di CO2”.

Centro Computer definisce poi buona la crescita dei servizi in cloud, con enfasi particolare alle soluzioni Office 365 erogate attraverso la piattaforma Microsoft Azure di cui Centro Computer ha ottenuto la certificazione di Microsoft Gold Cloud Partner.

“Questa certificazione testimonia i continui investimenti che stiamo effettuando nel cloud e conferma le nostre capacità di garantire una reale competenza nelle fasi di assessment, migrazione, implementazione e gestione delle soluzioni aziendali basate su Microsoft Azure”, dichiara nel comunicato Roberto Vicenzi, Vicepresidente di Centro Computer.

Tra le attività sviluppate sul territorio durante l’anno, la società ricorda la partnership siglata con EON Reality, sul tema della Mixed Reality – che ha previsto tra l’altro un evento dedicato in ottobre insieme ai partner HP, Microsoft e Samsung con partecipazione di importanti aziende che stanno investendo sulle applicazioni di VR (realtà virtuale) e AR (realtà aumentata) – e alcuni eventi sviluppati lo scorso marzo insieme a Samsung per promuovere gli schermi LED di ultima generazione come strumenti di comunicazione dinamica, interattiva ed immersiva.

Nel comunicato, Vincenzi sottolinea anche il costante impegno per assicurare qualità, velocità di assistenza, affidabilità e innovazione nei servizi a valore. “Il team Help Desk, potenziato nel 2019, ha proprio il compito di coordinare i progetti di crescita legati ai servizi per il supporto informatico verso i clienti, da sempre supportati da Centro Computer. Ma non ci fermiamo qui: stiamo cercando 6 nuovi professionisti da inserire nel nostro organico, distinti tra figure commerciali e tecniche, per prepararci al prossimo decennio che promette interessanti cambiamenti grazie alla digital transformation”.