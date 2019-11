Canale CAD e PLM, TS Nuovamacut (Teamsystem) compra Iperelle

TS Nuovamacut – società del Gruppo TeamSystem specializzata sui settori manifatturieri – ha annunciato l’acquisizione del 100% di Iperelle, azienda lombarda Platinum Business Partner di Dassault Systèmes per i brand Catia, Enovia, Delmia e Simulia.

Iperelle, spiega un comunicato, è nata nel 2002 dalla fusione di due aziende con una consolidata conoscenza del mondo CAD/CAM/CAE, da allora è cresciuta e ha maturato competenze sul PLM (Product Lifecycle Management) collocandosi al centro di un ecosistema di aziende nei settori IT, business services, automation, outsourcing analisi e simulazione.

Nel 2018 ha fatturato 9 milioni di euro, con oltre 300 clienti attivi nei settori più diversificati. Nel comunicato Luigi Bertolotti, Amministratore Delegato di Iperelle, commenta così l’ingresso in TS Nuovamacut: “Iperelle è sempre cresciuta, sia in termini di business sia, soprattutto, in termini di servizio ai clienti e know how. Ora facciamo un salto di qualità importante che ci permette di dare risposte ancora più complete alle domande che giungono dai nostri clienti e della realtà industriale italiana”.

Con questa acquisizione, TS Nuovamacut va a consolidare e accrescere la propria offerta su 3DExperience di Dassault Systèmes, la piattaforma di soluzioni software per settori verticali manifatturieri e non che supporta tutte le fasi del processo di sviluppo e del ciclo di vita del prodotto.

TS Nuovamacut nel 2018 ha registrato un fatturato di 39,2 milioni di euro, con oltre 8600 clienti, un organico di 150 persone e una presenza capillare sul territorio nazionale con 8 sedi. Sauro Lamberti, Amministratore Delegato, nel comunicato commenta cosìm l’acquisizione: “L’integrazione di Iperelle all’interno di TS Nuovamacut e del Gruppo TeamSystem è in linea con la nostra strategia di crescita, ed è un nuovo passo per essere sempre più una piattaforma completa e profonda che segue e aiuta il cammino di digital transformation dei nostri clienti”.

L’operazione è stata orchestrata da M&A TeamSystem, guidata da Gian Luigi Rizzo, e gli aspetti legali sono stati curati dall’ufficio legale TeamSystem, guidato dal general counsel Gian Maria Esposito.