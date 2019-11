System integration, Ally Consulting e la gestione risorse delle PMI manifatturiere

Le medie aziende del manifatturiero discreto (dove si producono unità distinte di prodotto come, per esempio, automobili o frigoriferi) che non hanno un sistema ERP sono molto dubbiose se acquistarlo. Non parliamo poi delle versioni in cloud e se ci spingiamo fino all’intelligenza artificiale: rischiamo la fantascienza. Il quadro disegnato da Paolo Aversa, managing director di Ally Consulting è, per usare un eufemismo, difficile ma, guardando l’aspetto positivo, pieno di prospettive di mercato per una startup anomala come Ally.

Anomala perché Ally nasce nell’agosto di quest’anno come spin off di 2WS (2Win Solutions) – system integrator specializzato sulle soluzioni di Infor, di cui è Gold Partner – per indirizzare un settore di mercato, le aziende medio-piccole del settore manifatturiero discreto, che ha una forte necessità di innovazione. “Grazie allo spin off che si è svolto in maniera consensuale – spiega Aversa –, siamo partiti già con un parco di clienti attivo e un certo numero di dipendenti. Ci occupiamo di sistemi gestionali, Erp per il mercato manifatturiero discreto”.

ERP a piccoli passi

I clienti di Ally, prosegue il managing director, sono medie e piccole aziende alle quali Ally cerca di portare innovazione tecnologica: “Siamo convinti del fatto che l’innovazione, l’implementazione di un sistema gestionale non sia più un problema di tipo tecnologico. Il vero problema è che queste aziende non sono ancora pronte e mature per un sistema gestionale e, quindi, per l’ERP in cloud o addirittura per temi come l’IA”.

“Se infatti alle aziende parliamo di intelligenza artificiale, si interessano, fanno domande, ma alla fine sono attaccate a modalità di gestione dei propri dati non adatti a best practices che questi sistemi possono garantire. Ad Ally vogliamo dare un’impronta consulenziale e quindi tecnologica”.

E di iniezioni di tecnologia ce n’è sicuramente bisogno visto che Aversa racconta di clienti di gruppi importanti dove la modalità di gestione dei processi e dei propri dati non è supportata da struttura adeguata e dove spesso un grande progetto ERP rischia di essere ingessante.

Anche per questo, Ally Consulting ha scelto di concentrarsi sul prodotto Infor SyteLine, ERP snello ed essenziale, particolarmente adatto a facilitare l’implementazione in ambienti piccoli e meno evolute dal punto di vista tecnologico.

Tre i pilastri sui quali si basa l’azione dell’azienda. Innovazione, che si traduce nella diffusione di cloud, IoT e IA. Flessibilità, perché ciò che caratterizza il segmento di mercato coperto da Ally è proprio la capacità di adattarsi e reagire in tempi rapidi a un cambiamento del mercato: “E quindi dobbiamo essere flessibili anche noi e garantire risultati in tempi coerenti a chi implementa un gestionale e vuole vedere un ritorno”.

L’ultimo pilastro è la concretezza, “il fatto di poter fare un lavoro che per il nostro cliente sia misurabile”. Compito di Ally è ristrutturare i processi, definire un modello di business adatto all’azienda e mostrare come i sistemi di adesso siano in grado di fornire dati sulle performance.

L’importanza del dato

“Il problema è che spesso aziende anche molto floride non sanno cosa devono andare a misurare. Noi lo insegniamo e lavoriamo con Infor perché ha un grosso focus sul manufacturing e in particolare sulla produzione discreta”. Tutto questo avendo contro il digital divide che colpisce zone anche nei pressi di Milano, l’idea – ancora molto diffusa – che il dato deve risiedere in azienda, i sistemi proprietari “tailor made” ancora in uso, e il fatto che le aziende non percepiscono l’importanza del dato”.

Ally ha due sedi operative a Milano e Ravenna, con la seconda frutto dell’acquisizione di una società di servizi operata in settembre. La società vanta poi partnership con altre aziende come quella per l’intelligenza artificiale con Code Architect. Il target di fatturato è di tre milioni di euro nel 2020, ma l’obiettivo a breve è di consolidare alleanze e partnership per presentarsi ai clienti con un’offerta più ampia.