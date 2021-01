VAR Group si espande nella PA Locale: acquisita Palitalsoft

Il Gruppo Sesa ha annunciato l’acquisizione – tramite la controllata Var Group SpA – del 55% del capitale di Palitalsoft Srl, specializzata nell’offerta di soluzioni software e di trasformazione digitale a enti della Pubblica Amministrazione Locale.

Più in dettaglio, Palitalsoft ha sede legale a Jesi (Ancona) e sedi operative a Potenza Picena, Modena e Usmate (Milano); occupa oltre 60 risorse specializzate e conta circa 700 clienti tra Comuni, Province, Regioni, enti locali quali le Autorità Portuali di Genova e di Napoli, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e multiutility come IREN.

L’acquisizione, spiega un comunicato, è stata realizzata da Var Group SpA a sua volta attraverso la controllata Apra SpA, e contribuirà ai risultati del Gruppo Sesa da gennaio 2021, con ricavi annuali per circa 5 milioni di euro, e un Ebitda margin di circa il 10%.

adv

Con questa operazione, continua il comunicato, Var Group rafforza il proprio posizionamento quale player di riferimento nel settore ERP & Vertical Solutions, con un perimetro di ricavi di oltre 150 milioni di euro, 1000 risorse umane e circa 6000 clienti sul territorio nazionale, a supporto della trasformazione digitale dell’economia italiana. L’operazione prevede la valorizzazione del capitale umano e il coinvolgimento nella gestione del CEO di Palitalsoft Alessandro Marilungo con obiettivi di crescita e generazione di valore sostenibile nel lungo termine.

“La digitalizzazione dei servizi pubblici locali è uno dei temi più sentiti dai cittadini in questo momento, in cui trasparenza ed efficacia sono considerati aspetti imprescindibili dell’azione amministrativa sui territori. Innovazione e digitalizzazione dei processi devono essere dimensioni presenti all’interno delle dinamiche delle organizzazioni pubbliche, esattamente come accade per le imprese private”, commenta nel comunicato Francesca Moriani, CEO di Var Group.

Alessandro Marilungo, CEO di Palitalsoft, aggiunge: “Siamo orgogliosi di entrare in una grande realtà come Var Group e all’interno del Gruppo Sesa. Possiamo così far crescere il nostro supporto alla pubblica amministrazione. Oggi gli enti pubblici devono essere pensati come aziende e la digitalizzazione è diventata strategica per la loro stessa esistenza”.

“Prosegue il nostro percorso di crescita con il rafforzamento del settore Software e System Integration e l’arricchimento del capitale umano che raggiunge un totale di 3300 dipendenti a livello di Gruppo. Completiamo la quindicesima operazione di M&A da inizio 2020 aggiungendo nuove competenze a supporto della trasformazione digitale dell’economia italiana, con un perimetro addizionale dai recenti M&A pari a 115 milioni di euro di ricavi con un Ebitda margin di circa il 10%. La crescita esterna costituisce una leva strategica per accelerare lo sviluppo organico e industriale del Gruppo a beneficio di tutti gli Stakeholder”, dichiara Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Se questo articolo ti è stato utile, e se vuoi mantenerti sempre aggiornato su cosa succede nell’industria ICT e ai suoi protagonisti – produttori, distributori, rivenditori, system integrator, software house, service provider – e sui dati di mercato delle tecnologie digitali in Italia puoi iscriverti alla newsletter di Channelworld.