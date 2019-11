Var Group e RSM, joint venture per il digitale nel Made in Italy

Var Group SpA, il system integrator del Gruppo SeSa – quotato in Borsa e capogruppo anche di Computer Gross – e RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile SpA, specialista in servizi di audit, tax e consulting per il middle market, hanno annunciato la nascita di VAR4ADVISORY, una nuova società dedicata alla consulenza strategica e all’innovazione, in particolare per i progetti di trasformazione digitale nelle medie imprese del Made in Italy.

La nuova nata, spiega un comunicato, integrerà le competenze e i servizi di advisory del network globale RSM – che abbraccia 116 Paesi, con 750 sedi in America, Europa, Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico, e oltre 41.000 dipendenti nel mondo – con quelle di Var Group (fatturato 343 milioni di euro, 2000 collaboratori, 23 sedi in Italia e 5 all’estero), specializzato nel tradurre le tecnologie dei grandi produttori internazionali in soluzioni su misura per i distretti del Made in Italy.

VAR4ADVISORY affiancherà gli imprenditori italiani nella definizione di strategie che integrino i principi di Corporate Responsibility, aiutandoli a definire un percorso di crescita che crei un valore duraturo. “Realizzerà progetti personalizzati – continua il comunicato – con una forte attenzione alla Responsabilità Sociale, aiutando le aziende a raggiungere il giusto equilibrio tra competitività e sostenibilità, nel pieno rispetto delle peculiarità culturali di tutta la filiera del Made in Italy”.

La trasformazione digitale, commenta nel comunicato Francesca Moriani, AD di Var Group, impone un cambiamento culturale: per avere successo non basta acquisire tecnologie, perché servono a monte progetti, scelte ponderate, competenze.

“Vogliamo essere più vicini alle imprese del Made in Italy e mettere a disposizione una struttura in grado di capire e interpretare le sfide del midmarket entrando nei processi decisionali, affiancando i nostri clienti nell’intero percorso di trasformazione digitale e adozione delle nuove tecnologie, mettendo le persone al centro. La partnership con RSM SpA permetterà di condividere le competenze di advisory e tecnologiche con la nostra offerta di soluzioni innovative e la profonda conoscenza del mercato italiano”.

Quanto a RSM, in Italia conta 6 uffici, 30 partner, e 300 persone, e proprio in questi giorni sta ospitando la 2019 RSM World Conference, la convention mondiale del network RSM, con oltre 300 delegati da 100 paesi. “La nuova realtà – spiega Rocco Abbondanza, Presidente di RSM SpA, nel comunicato – garantirà lo sviluppo di iniziative di successo per le imprese italiane, tracciando insieme a loro un percorso innovativo dalla consulenza strategica fino alla realizzazione in concreto di singoli progetti di digital transformation”.