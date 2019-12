Var Group crea un competence center di 200 specialisti Microsoft

Var Group, il system integrator del gruppo SeSa Spa, ha annunciato di essere salita al 100% delle quote societarie di Var Prime, società della quale deteneva già il 51%, e di cui farà un competence center interamente dedicato alle tecnologie Microsoft. L’operazione prevede inoltre un accordo di collaborazione di 12 anni con il CEO e fondatore di Var Prime, Lorenzo Sala, che Var Group considera apicale nello sviluppo futuro del centro di competenza.

Con questo passo Var Group completa la strategia iniziata nel 2016 per creare appunto un centro di eccellenza che riunisce tutte le competenze Microsoft del Gruppo. Oggi Var Prime, società fondata nel 2004 e da sempre partner Microsoft, può contare su un team di circa 200 persone, frutto dell’integrazione dei gruppi di lavoro già presenti, con competenze di consulenza, progettazione e sviluppo di soluzioni basate su tecnologia Microsoft.

In un comunicato Var Group – che lo scorso luglio all’evento Microsoft Inspire a Las Vegas è stata premiata come “Italian Microsoft Country Partner of the Year” – ricorda le molte iniziative nate nel 2019 dalla collaborazione con Microsoft. Tra queste gli investimenti sulla piattaforma Cloud Azure, con la creazione di strutture ad hoc, il recente annuncio della creazione a Milano del centro “Hybrid Cloud Experience” (che coinvolge anche HPE ed Equinix), lo sviluppo di soluzioni per i principali settori del Made in Italy, la creazione di un laboratorio R&D dedicato all’Intelligenza Artificiale, le Academy per contribuire alla diffusione di competenze di AI, e l’impegno condiviso nell’iniziativa Ambizione Italia, con la presentazione dei progetti realizzati da Pupa, Alfagomma e Marchesi de’ Frescobaldi.

La roadmap per i prossimi tre anni – spiega il comunicato – è altrettanto ambiziosa e ha come obiettivo favorire lo sviluppo di soluzioni e servizi, valorizzando l’integrazione dell’offerta Microsoft su tutti i suoi 4 ambiti principali: Business App, ovvero applicazioni come ERP e CRM; Modern Workplace, cioè tutte le soluzioni di collaborazione e comunicazione per ottimizzare la produttività; Gestione dei dati e AI; e infine l’ambito Cloud con Azure.

“La convergenza delle differenti tecnologie di business e di produttività individuale, con le piattaforme di intelligenza artificiale e con l’offerta cloud, disegna un panorama di soluzioni sempre più articolato, nel quale il valore del system integrator non risiede più solo nelle singole competenze di prodotto, ma nella sua capacità di combinarle in progettualità innovative”, dichiara nel comunicato Lorenzo Sala.

“Il nostro obiettivo è accompagnare le aziende italiane nel percorso di trasformazione digitale, creando competenze e team di lavoro che siano un punto di riferimento sul territorio”, aggiunge Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group. “Gli investimenti negli ultimi anni ci permettono di offrire progetti completi, che prendono spunto dall’offerta Microsoft, e una consulenza trasversale, grazie a un team dedicato con una profonda conoscenza dei processi di business dei settori tipici del Made in Italy”.