Var Group acquisisce l’italiana Cadlog Group e la tedesca Cimtec

L’obiettivo è creare una piattaforma di digital engineering per il manifatturiero che fatturi tra un anno 50 milioni, di cui il 40% in Germania e altri paesi europei

Il Gruppo Sesa ha annunciato l’acquisizione tramite la controllata Var Group, attiva nel settore Software e System Integration, del 60% del capitale di Cadlog Group Srl di Milano, specialista di software per la progettazione della produzione elettronica, e del 100% del capitale di Cimtec GmbH, con sede a Francoforte. In questo modo, spiega un comunicato, il Gruppo Sesa amplia ulteriormente le proprie competenze e soluzioni in ambito industria 4.0 oltre i confini nazionali.

Più in dettaglio Cadlog Group, costituita nel 2005 e partner di Siemens Digital Industries Software e Siemens EDA Software (già Mentor), si definisce il più grande distributore europeo di software per la progettazione e la produzione elettronica. È focalizzata nell’offerta di soluzioni software per la progettazione e produzione elettronica di PCB (circuiti stampati), aree di attività cruciali per la digitalizzazione dei distretti industriali europei.

La società sviluppa ricavi consolidati per circa 15 milioni di euro (esercizio 2021), di cui il 50% all’estero, in prevalenza in Germania, con 50 risorse specializzate dislocate in 4 sedi operative in Italia, Francia, Germania e Spagna, un Ebitda in doppia cifra e una Posizione Finanziaria Netta in sostanziale break even.

Cimtec GmbH invece è attiva nelle soluzioni software per le aziende di produzione meccanica engineering intensive, con 10 risorse professionali e ricavi annuali pari a circa 2 milioni di euro.

Grazie alle acquisizioni di Cadlog Group e Cimtec, precisa il comunicato, Var Group consolida significativamente la propria presenza nel settore Digital Process Engineering, costituito nell’ottobre 2017 con l’acquisto di Tech Value SpA, specializzata nell’offerta di soluzioni IT e Product Lifecycle Management (PLM) per imprese manifatturiere, e la successiva acquisizione di PBU-Cad Systeme GmbH, nel Febbraio 2019. Unitamente alle ultime acquisizioni il settore digital engineering attivo in Italia, Germania, Austria, Svizzera, Francia e Spagna, svilupperà ricavi per circa 50 milioni di euro al 30 aprile 2022 (di cui il 40% all’estero), con Ebitda margin a due cifre ed oltre 250 risorse umane specializzate.

Con le acquisizioni di Cadlog Group e Cimtec (che complessivamente gestiscono 1500 clienti), il settore digital process engineering raggiunge un totale di circa 3000 clienti (di cui il 40% all’estero, con circa 1000 società tedesche manifatturiere engineering intensive), che il gruppo Sesa potrà supportare con la propria piattaforma internazionale, rappresentando una rilevante opportunità per sviluppare ulteriori sinergie nelle aree dei Managed e Digital Security Services.

Le operazioni sono state concluse sulla base di prezzi in linea con i parametri EV/Ebitda (5x) di riferimento generalmente applicati dal Gruppo Sesa e meccanismi di Earn Out legati alla continuità e allo sviluppo del business, con il coinvolgimento a lungo termine delle figure chiave, che manterranno quote di partecipazione di minoranza e ruoli apicali nella gestione, in particolare Filippo d’Agata e Carlo Odoardo Pinferi, fondatori e managing partner di Cadlog Group.

“Grazie all’ingresso di Cadlog Group nel settore Digital Process Engineering di Var Group, contribuiremo a costituire un polo europeo di eccellenza e di riferimento per le soluzioni software e le tecnologie a supporto della progettazione industriale, sia in ambito meccanico che elettronico, rafforzando la partnership con Siemens Digital Industries Software”, affermano nel comunicato Filippo D’Agata, Presidente e Fondatore di Cadlog, ed Elio Radice, Fondatore di Tech Value, nonché managing partner della divisione Digital Process Engineering di Var Group.

“Rafforziamo la nostra presenza a fianco dei distretti produttivi europei, supportando la trasformazione digitale delle imprese manifatturiere engineering intensive. A distanza di due anni dall’acquisizione di PBU-Cad Systeme, ampliamo il customer set della nostra piattaforma di digital engineering per l’impresa manifatturiera sul mercato europeo, avviando la copertura del mercato francese”, dichiara Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group.

“Grazie alle acquisizioni di Cadlog Group e Cimtec, il Gruppo Sesa prosegue la propria crescita all’estero e nel digital engineering. Svilupperemo in una prospettiva europea le competenze e soluzioni innovative sperimentate con successo sul mercato italiano”, dichiara Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.