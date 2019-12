Unified Communication, NFON Italia si affida a Lantech Longwave

NFON Italia, filiale di NFON AG, il provider di servizi cloud PBX paneuropeo, ha annunciato una partnership con Lantech Longwave, system integrator italiano del Gruppo Zucchetti.

La partnership, spiega un comunicato, è mirata a rafforzare la presenza di NFON in Italia e farà leva sulla capacità di Lantech Longwave di supportare i clienti nel rispondere alle varie esigenze di business, anche in ambito Unified Communication.

Nel comunicato Marco Pasculli, Managing Director di NFON Italia, afferma: “Lantech Longwave è uno dei principali partner di Microsoft e, grazie alla partnership con NFON, potrà proporre ai propri clienti una soluzione che combina funzionalità di Cloud Communication e Cloud Collaboration”.

Con Nvoice per Microsoft Teams i clienti riceveranno due piattaforme di comunicazione in un’unica offerta: Microsoft Office 365 con Microsoft Teams e Cloudya, sistema di telefonia via cloud. “Il passaggio ai sistemi di telefonia in cloud rappresenta un processo inarrestabile all’interno delle aziende. In qualità di system integrator da sempre focalizzato sulla tecnologia Unified Communication, intendiamo guidare questa transizione, offrendo ai nostri clienti soluzioni di elevato livello, come quelle realizzate e proposte da NFON”, commenta nel comunicato Lello Lelli, Chief Executive Officer di Lantech Longwave.

Focus sulle PMI e sulle aziende utenti MS Office 365

La partnership si concentrerà principalmente sul mondo delle PMI (piccole e medie imprese) e sulle aziende utenti di Microsoft Office 365, aprendo nuove opportunità commerciali per entrambe le società e i rispettivi clienti, spiega il comunicato. La forte penetrazione di Lantech Longwave in tutti i segmenti del mercato italiano consentirà a NFON di rafforzare la sua presenza anche nel settore delle PMI. Quanto a Lantech Longwave, con l’aggiunta di Nvoice per Microsoft Teams al suo portafoglio, potrà offrire i vantaggi dell’integrazione tra Cloud Communication e Cloud Collaboration agli utenti aziendali di Microsoft Office 365, che rappresentano un’ampia quota della sua base clienti.

“L’approccio personalizzato in funzione delle specifiche esigenze del cliente e le forti competenze di Lantech Longwave nelle principali aree della trasformazione digitale – tra le quali collaboration, comunicazione, networking e sicurezza – aggiungono ulteriore valore all’offerta di NFON, che diventerà parte di processi di trasformazione digitali molto più ampi all’interno della strategia del cliente”, conclude Marco Pasculli. In quanto parte di NGAGE, il programma di NFON Italia per i partner, Lantech Longwave potrà godere di una serie di vantaggi, quali l’accesso a una vasta gamma di strumenti di vendita e di marketing, webcast, partecipazione a eventi.