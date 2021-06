Telepass e Tesisquare, alleanza per la visibilità real time dei trasporti

Tesisquare e Telepass hanno annunciato una partnership internazionale che prevede l’integrazione delle tecnologie real-time visibility (RTTV) di Telepass con le funzionalità della Tesisquare Platform per offrire servizi di visibilità end-to-end ai committenti e ai fornitori di servizi di trasporto.

Tesisquare è una specialista italiana di soluzioni di supply chain digitalization: con fatturato di 36 milioni di euro, ha oltre 200 clienti in 40 paesi, tra cui Costa Crociere, Fater, Bayer, Pirelli, Comau, Samsung, Benetton e Permasteelisa. Ha sede centrale presso Cuneo, con 6 uffici in Italia e 4 all’estero (Amsterdam, Barcellona, Monaco e Parigi), e le sue soluzioni gestiscono circa 350 milioni di transazioni annue tra 60mila aziende.

Quanto a Telepass,, come spiega un comunicato i suoi dispositivi sono installati su un milione di mezzi pesanti, e su questa base può offrire alle società di trasporto servizi avanzati di telepedaggio, gestione delle flotte, e informazioni dettagliate sui veicoli, sulla loro precisa localizzazione, sul traffico e altro ancora.

Secondo i termini dell’accordo, Tesisquare Platform integrerà questi servizi di RTTV, offrendo così un servizio completo di visibilità in tempo reale a tutti i propri clienti.

“Il Covid ha rilanciato il settore della logistica, che non è stato abbattuto dalla pandemia e oggi risulta rafforzato. Telepass gestisce 1,4 miliardi di transazioni anno, di cui metà riguardano mezzi pesanti, ma non conosce le missioni di questi mezzi, cioè la loro provenienza e destinazione”, ha detto il CEO di Telepass, Gabriele Benedetto, in una conferenza stampa di presentazione dell’accordo. “Tesisquare con le sue soluzioni organizza queste missioni, e questo fa capire il senso di questa partnership: mettendo insieme la nostra piattaforma informativa e la loro si ottiene una vera infrastruttura di logistica digitale, con possibilità di fornire un servizio unico alle grandi corporation italiane. Fino a oggi i tentativi in Italia di creare una piattaforma del genere sono stati fallimentari, ma d’altra parte l’esigenza di visibilità in real time oggi è più forte che mai, perché la logistica è sempre più just-in-time”.

“Noi lavoriamo soprattutto per committenti di servizi logistici, e anche tra queste realtà l’esigenza di visibilità in tempo reale è molto forte, insieme a quella della connessione al campo, al “field” – ha spiegato Giuseppe Pacotto, Chairman e CEO di Tesisquare -. L’integrazione delle funzionalità IoT di Tesisquare con la tecnologia half-board dei nuovi sistemi Telepass darà una risposta pragmatica e personalizzata a questa esigenza. Come consumatori siamo abituati a servizi di connessione molto sofisticati, ma a livello di processi aziendali non è ancora così, serve una iperconnettività strutturata e standardizzata per gestire con più precisione i processi, e per questo è importante lavorare con Telepass, che ha una base installata enorme”.

A conferma dello scenario favorevole, il comunicato dell’accordo cita dati Gartner secondo cui entro il 2023, il 50% delle imprese globali di prodotto investiranno in piattaforme che forniscono dati sulla visibilità dei trasporti in tempo reale, mentre il mercato globale dei telematics continua a crescere indicativamente del 25% ogni anno, trainato dalle regolamentazioni governative e alimentato dalla raccolta dati a bordo dei veicoli e dalle soluzioni di telematics aftermarket, oltre che dalle offerte di apparecchiature OEM.

Sull’offerta concreta per il mercato della partnership è poi sceso più in dettaglio Gianluca Giaccardi, Chief Product Officer di Tesisquare: “Il primo livello di integrazione permetterà il real time tracking dei mezzi, con possibilità di pianificare realisticamente gli ETA, cioè i tempi di arrivo a destinazione stimati. In un passo successivo i device satellitari ci permetteranno di dare visibilità a livello europeo, con diverse possibilità di pagamento, posizione continua, continuous tracking e real time ETA”.

Questo oggi è il benchmark di mercato, ha detto Giaccardi, ma le ulteriori integrazioni tra le tecnologie Telepass e Tesisquare permetteranno di andare oltre, verso sistemi telematici personalizzabili con sonde e sensori per raccogliere altre informazioni, come la rilevazione dell’apertura del portellone a fini di sicurezza, o quella della temperatura nel vano carico per garantire il mantenimento della catena del freddo, o il calcolo della CO2 in tempo reale.

“L’ultimo step, basato sulla connected IoT, sarà la possibilità di tracciare in tempo reale il singolo item nel carico: oggi per esempio il settore farmaceutico ha già questa esigenza, per tracciare i farmaci legati a ricette personalizzate”.

Per la proposizione commerciale dei servizi, ha concluso Giaccardi, “sarà importante evidenziare proposizioni che offrano valore sia agli operatori logistici sia ai committenti, soprattutto le grandi realtà del retail, attraverso una serie di attività di marketing congiunte con Telepass”.