Tesisquare nomina Giulio Berzuini come General Manager

Il manager proviene da Custom SpA, e ha nel curriculum lunghe esperienze in Datalogic e Bull. Sostituisce Andrea Pifferi, che è stato GM di Tesisquare per 5 anni

Tesisquare, specialista italiana di soluzioni di supply chain digitalization (ne abbiamo parlato qui in occasione di un accordo con Telepass nel giugno scorso), ha annunciato l’ingresso in azienda di Giulio Berzuini con l’incarico di General Manager con effetto a partire dall’1 gennaio 2022. Berzuini succede ad Andrea Pifferi, che ha ricoperto la carica di General Manager di Tesisquare per 5 anni.

La nomina, fa sapere Tesisquare in una nota, ha l’obiettivo di dare ulteriore impulso al percorso di crescita internazionale della società, in coerenza con la vision e gli obiettivi di business di medio e lungo periodo.

“Sono orgoglioso di assumere questo incarico in Tesisquare, che ha dimostrato negli anni di essere una realtà solida, innovativa e in continua evoluzione – dichiara nella nota Berzuini -. Raccolgo con entusiasmo la sfida di accelerare l’evoluzione del business e di contribuire con la mia esperienza alla crescita sui mercati esteri”.

Classe 1963, laureato in Lingue Orientali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e Master in Business Administration, Giulio Berzuini ha maturato una vasta esperienza nel settore dell’Information Technology, assumendo responsabilità crescenti in contesti internazionali altamente competitivi.

Negli ultimi due anni ha ricoperto il ruolo di Chief Sales e Customer Service Officer in Custom SpA, e in precedenza ha lavorato per oltre 22 anni in Datalogic, e prima ancora per 7 anni in Bull.

Nel corso della sua lunga carriera, precisa la nota, ha ricoperto ruoli chiave nelle funzioni vendite e marketing, fino ad assumere posizioni di Country Manager e VP of Sales su scala internazionale in Europa e America. Nell’ultima decade, Berzuini ha ricoperto il ruolo di General Manager dirigendo diverse organizzazioni orientate sia al Prodotto che alla Industry di mercato, guidando con passione i team di Sviluppo Prodotti, Product Marketing, Vendita e Customer Service a livello globale, privilegiando la vendita indiretta mediante reti di Partners specializzati e progressivamente fidelizzati.

“Siamo lieti di accogliere Giulio Berzuini nella nostra squadra – commenta nella nota Giuseppe Pacotto, Chairman e CEO di Tesisquare -. La sua importante esperienza e sensibilità in ambito vendite e marketing consentirà all’azienda di proiettarsi ancor di più verso contesti internazionali. Siamo certi che il suo know-how possa contribuire in modo significativo allo sviluppo aziendale. Colgo l’occasione per ringraziare Andrea Pifferi che ha guidato gli ultimi 5 anni di Tesisquare in qualità di General Manager e che ha portato tutti i risultati pianificati: un’importante crescita manageriale, solidi modelli organizzativi, controllo inflessibile della qualità, una costante crescita a due cifre anno su anno e una marginalità in target in linea con le best practice di mercato. A Giulio Berzuini affidiamo ora l’esecuzione del nuovo ciclo di Tesisquare, baricentrico sull’orientamento strategico internazionale per supportare sempre meglio i nostri clienti che operano su scala globale, attraverso tutti gli assi di sviluppo: organico, tramite partnership e acquisizioni”.