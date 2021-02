Tech Data lancia un portale dedicato all’Open Source

Tech Data ha annunciato il lancio di Open Source Today, un portale web creato in partnership con Red Hat e IBM, e liberamente accessibile a tutti i partner e agli end-user.

L’iniziativa, spiega un comunicato stampa del distributore, si propone innanzitutto come Open Innovation Hub, ossia un luogo pensato per supportare le aziende ad affrontare la trasformazione digitale, fronteggiare al meglio uno scenario in continua evoluzione, aiutare loro e i loro partner digitali a prendere decisioni più efficaci, in meno tempo e con più informazioni a supporto del cambiamento.

A questo scopo Open Source Today mette a disposizione informazioni, storie di aziende che hanno applicato soluzioni Open Source per lo sviluppo del proprio business, e aggiornamenti puntuali e continui sulle nuove tendenze e sulle innovazioni del mondo Open Source.

In secondo luogo il portale di Tech Data si propone come Business Evolution Platform. Questo hub, precisa il comunicato, nasce dalla mancanza diffusa di informazioni, competenze e best practices in ambito Open Source. Il suo obiettivo è quindi essere un punto di riferimento per il canale, al fine di semplificare la ricerca di informazioni a supporto dell’evoluzione del business e approcciare così nuovi mercati, conoscere nuove opportunità e trends, affrontare e promuovere la trasformazione digitale grazie alla tecnologia Open Source.

Infine Open Source Today vuole essere anche un Collaboration Center. Proprio come da principi base dell’Open Source, sottolinea Tech Data, Open Source Today è uno spazio aperto di condivisione delle idee in modo che chiunque possa creare, promuovere e amministrare software e opportunità in modo più efficace. È quindi anche una piattaforma di collaborazione tra i partners, le start up, le università, le associazioni e tutte le realtà indipendenti che operano nel mondo Open Source e che saranno coinvolti direttamente nel miglioramento della community stessa.

“Con questa iniziativa vogliamo rispondere all’esigenza che sentiamo arrivare forte e chiara dal mercato di mettere il mondo Open al centro del nostro ecosistema”, dichiara nel comunicato Vincenzo Bocchi, Advanced Solutions Director di Tech Data Italia. “Il concetto di Open oramai non è più riferito alla sola produzione di righe di software, è un modello organizzativo di produzione decentralizzato, è un modus operandi, si basa su approcci di condivisione e supporto all’interno di una community in costante evoluzione”.

“Con Open Source Today pensiamo di dare ulteriore valore e sviluppo al nostro ecosistema che lavora in ambito Enterprise, allargandolo a chi sviluppa e produce righe di codice, a chi crea le soluzioni, ai Software Vendor Indipendenti, al mondo della ricerca, delle soluzioni, a tutti quegli ambiti che sempre di più entrano nel mondo Enterprise senza vincoli forti a questo o a quel software proprietario”, continua Bocchi. “La piattaforma si rivolge all’intera catena del valore ICT: dai vendor alle community, dal canale agli influencer, dal cliente finale alle Università, mettendo a disposizione contenuti, asset, opportunità e soluzioni che possano facilitare le capacità innovative e le possibilità di crescita”.