Tech Data Italia, Riccardo Nobili diventa Sales Manager

Tech Data Italia ha annunciato due nuove nomine nel suo top management: Riccardo Nobili ha assunto il ruolo di Sales Director, mentre Vincenzo Bocchi è subentrato in quello di Advanced Solutions Director, che era il precedente incarico di Nobili. La divisione Advanced Solutions di Tech Data si occupa più precisamente di tecnologie data center, software, cloud computing, convergenza, iper-convergenza, mobilità, analytics, sicurezza e IoT.

Le nomine sono di decorrenza immediata e hanno l’obiettivo, spiega un comunicato, di creare una forza vendita più solida, efficiente e allineata con le necessità attuali e future del mercato IT. In un comunicato Andrea Morocutti, HR Director di Tech Data Italia, spiega che l’avvicendamento “è una naturale progressione di leadership finalizzata alla valorizzazione dei talenti e ad una sana evoluzione organizzativa in azienda”.

Sempre nel comunicato Augusto Soveral, Managing Director Italy di Tech Data, ha così commentato la nomina di Nobili: “Riccardo con la sua esperienza di 12 anni in Tech Data in ruoli chiave ha sempre dimostrato una grande capacità di lavorare in team e di fare le scelte strategicamente più giuste per il futuro dell’azienda. È per questo che ritengo sia la persona più adeguata a gestire la nostra forza vendita e traguardarla verso la distribuzione del futuro”.

Il comunicato riporta anche le dichiarazioni dei due manager. “Sono molto orgoglioso di questa nuova sfida e di poter guidare un team vincente. Insieme lavoreremo per continuare a crescere in modo sostenibile, per amplificare la soddisfazione dei nostri Partner e per cogliere le innumerevoli opportunità della trasformazione digitale del nostro paese”, commenta Riccardo Nobili.

“La strategia Tech Data di investimento nelle tecnologie di nuova generazione, parte del portfolio della divisione specializzata Advanced Solutions, di continua trasformazione dei modelli di business e di rafforzamento dell’offerta unitamente alla forza del nostro ecosistema, mi stanno dando la grande opportunità di ampliare le sinergie tra i nostri partner e massimizzare la creazione del valore per il cliente”, ha dichiarato Vincenzo Bocchi.

“Questa nuova organizzazione ci consentirà di gestire al meglio il processo di trasformazione in atto nel nostro settore”, aggiunge infine il Managing Director Augusto Soveral, “garantendo un migliore approccio tecnologico e una visione end-to- end nella gestione del cliente. In questo contesto la capacità di collaborazione tra i team e le rinnovate competenze avranno un ruolo chiave”.