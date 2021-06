Tech Data distribuirà Hololens 2 di Microsoft in Italia

Tech Data ha annunciato un nuovo accordo con Microsoft per la distribuzione in Italia di Microsoft Hololens 2, la seconda versione del noto visore olografico di Augmented Reality.

L’accordo, si legge in un comunicato di Tech Data, dà ai partner del distributore in tutta Italia l’opportunità di offrire il dispositivo di realtà mista per eccellenza, che dispone di app e soluzioni dedicate che portano la collaborazione a distanza a livelli prima impensabili, con soluzioni che producono un valore istantaneo grazie all’affidabilità, alla sicurezza e alla scalabilità del cloud e dei servizi di intelligenza artificiale di Microsoft: “Microsoft Hololens 2 permette di visualizzare più ologrammi contemporaneamente in una sola volta attraverso un campo di visione nettamente migliorato, e scoprire i più piccoli dettagli delle immagini 3D con la massima facilità e comodità grazie alla risoluzione leader del settore”.

“Siamo entusiasti di poter distribuire Hololens 2, uno dei prodotti più interessanti nel settore AR/VR”, dichiara nel comunicato Fabio Manferdini, BU Manager Mobile & CE di Tech Data Italia. “Quest’ultimo anno con le sue complessità ha reso evidente a tutti, nel caso ce ne fosse bisogno, la necessità di poter essere competitivi anche in situazioni di criticità, e produttivi a distanza sfruttando le tecnologie disponibili. Il mondo AR/VR va esattamente in questa direzione, e Hololens 2 grazie alle possibilità offerte da Microsoft Azure e Dynamics 365 guida questa trasformazione”.

“Le ambizioni di Microsoft destinate all’ambito professionale fanno del Visore Hololens 2 un’ottima soluzione applicata alla Mixed Reality. Le caratteristiche tecniche e le varie funzioni sono state migliorate dal suo predecessore, dall’ampiezza del campo visivo alla risoluzione, passando per una nuova tecnologia di tracciamento”, commenta nel comunicato Alberto Bevilacqua, Business Development Manager Mobile & CE di Tech Data Italia.

Hololens 2 è disponibile in Italia dallo scorso settembre, mentre la versione Development Edition è arrivata a dicembre, e quella Industrial Edition nell’aprile 2021. Pur essendo disponibile per chiunque sul Microsoft Store, al prezzo di 3899 euro, è pensato essenzialmente per utilizzi di business, e per supportarne la diffusione Microsoft ha creato un ecosistema di partner di mixed reality, composto di ISV, system integrator e agenzie digitali (qui per esempio abbiamo raccontato un caso riguardante un ISV italiano).