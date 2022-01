Tech Data distribuirà hardware e software NVIDIA in Europa

Tech Data ha annunciato un’estensione dell’accordo di distribuzione in Europa con NVIDIA. L’accordo precedente riguardava le soluzioni di networking NVIDIA in tutta la Region, quello annunciato oggi aggiunge anche l’hardware NVIDIA, la suite di software NVIDIA AI Enterprise, i sistemi NVIDIA DGX, nonché la piattaforma NVIDIA Omniverse Enterprise.

Questi prodotti, e i servizi di Tech Data dedicati a NVIDIA, sono quindi ora disponibili per i partner di Tech Data nel Regno Unito, in Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Austria, Svizzera, Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia ed Europa sud-orientale.

Come spiega un comunicato, NVIDIA AI Enterprise è una suite end-to-end nativa per il cloud di software AI e analisi dei dati, ottimizzata, certificata e supportata da NVIDIA per l’esecuzione su Tanzu e VMware vSphere con NVIDIA-Certified Systems.

NVIDIA Omniverse Enterprise è invece una piattaforma aperta costruita per la collaborazione nella progettazione 3D e la simulazione in tempo reale, che permette agli utenti di collegare i principali strumenti di progettazione 3D, le risorse e le persone in uno spazio virtuale condiviso. Come accennato l’accordo comprende inoltre anche i server e workstation NVIDIA DGX, ottimizzati per applicazioni di Deep Learning, consentendo alle aziende di scalare lo sviluppo AI con soluzioni appositamente costruite per le imprese.

Il portafoglio di offerta NVIDIA di Tech Data, continua il comunicato, è poi rafforzato da una gamma completa di servizi professionali e gestiti e dalla metodologia Solution Factory per sviluppare soluzioni personalizzate per un’ampia varietà di casi d’uso. Inoltre, Tech Data offrirà ai propri partner l’opportunità di accelerare le loro competenze e la loro preparazione commerciale attraverso i suoi programmi Practice Builder, con percorsi strutturati – tra cui la valutazione della maturità aziendale, la formazione e lo sviluppo di soluzioni – per consentire ai partner di sviluppare proprie soluzioni di Next Generation, offrendo l’accesso a risorse di sviluppo delle conoscenze e delle competenze.

Miriam Murphy, Vicepresident Senior Advanced and Specialized Solutions per l’Europa di Tech Data, ha dichiarato: “È davvero entusiasmante estendere la nostra offerta NVIDIA per coprire l’intero stack di soluzioni e avere l’opportunità di incorporare la tecnologia di simulazione AI e Omniverse di NVIDIA nelle soluzioni che sviluppiamo per i nostri partner di ecosistema. L’intelligenza artificiale sta rapidamente diventando un ingrediente vitale per le imprese, i governi e altre istituzioni pubbliche, con l’intento di sfruttare i dati per migliorare l’efficienza, prendere decisioni migliori e rendere il mondo più sicuro. Nel frattempo, piattaforme come Omniverse Enterprise, che permettono gemelli digitali e mondi virtuali, sono destinate a trasformare radicalmente il modo in cui le società interagiscono, collaborano e creano. Non c’è momento migliore, per i nostri partner, per impegnarsi in questa area di crescita per la tecnologia”.

Alfred Manhart, Vicepresident Channel Business EMEA di NVIDIA, ha dichiarato: “Tech Data supporterà efficacemente la distribuzione completa della gamma di prodotti NVIDIA in tutta la Region EMEA. Essendo in possesso di forti capacità di prevendita, supporto tecnico e strutture di proof-of-concept, Tech Data è nella posizione ideale per promuovere le soluzioni NVIDIA AI Enterprise e Omniverse Enterprise presso la sua estesa rete di partner dell’ecosistema.”

Vincenzo Bocchi, Advanced Solutions Director di Tech Data Italia, ha commentato: “Questa nuova collaborazione è un altro passo avanti verso un approccio al mercato basato sulle soluzioni e sul coinvolgimento dell’ecosistema, non solo per i contenuti dell’offerta ma anche per il modello di ingaggio che abbiamo in mente. Porteremo le soluzioni NVIDIA sul mercato in maniera armonica e coordinata, focalizzando settori che coinvolgono le diverse organizzazioni Tech Data, dalla progettazione di sistemi complessi alle soluzioni legate all’Egde Computing, dall’High Performance computing all’intelligenza artificiale ed alla Virtualizzazione del Desktop. In questo la collaborazione con i diversi OEM e partner di NVIDIA per sviluppare le competenze del canale sarà un fattore critico di successo sul quale lavoreremo insieme sin da subito”.

Rosa Di Marino, Business Unit Manager GCC di Tech Data Italia, ha commentato: “Un ulteriore tassello che si aggiunge e completa l’offerta di soluzioni a valore che siamo lieti di offrire ai nostri business partner. Tutto il team italiano di GCC è fiero di poter estendere ancora di più le proprie soluzioni e di sviluppare un servizio tailor made sulle necessità dei nostri clienti a 360 gradi”.