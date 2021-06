Tech Data distribuirà Digitate (AIOps) e Yale (sicurezza)

Digitate è nota per la piattaforma ignio, in grado di individuare e autoriparare guasti e incidenti IT senza intervento umano. Yale per i suoi prodotti di smart home security

Tech Data ha annunciato in questi giorni due accordi validi a livello europeo per la distribuzione delle soluzioni di Digitate, specialista di AIOps (AI per le IT Operation) con sedi in California e India, e di Yale, il noto produttore di serrature intelligenti, telecamere interne ed esterne, e allarmi domestici appartenente al gruppo Assa Abloy.

Nel caso di Digitate, l’accordo come spiega un comunicato dà ai partner di Tech Data in tutta Europa l’opportunità di offrire l’intera gamma di soluzioni Digitate, costruite sulla piattaforma software ignio della società. Questo include il loro prodotto di punta di intelligenza artificiale per le operazioni IT (AIOps), una delle sei soluzioni Digitate a cui i partner possono accedere.

La soluzione ignio di Digitate applica l’intelligenza artificiale (IA) e il machine learning (ML) per fornire ai team operativi IT analisi che consentono di prevedere, prevenire e risolvere problemi e rischi. La piattaforma software è in grado di identificare e auto-riparare incidenti IT, guasti o errori, senza intervento umano e alla velocità della macchina.

Secondo le previsioni di Gartner, entro il 2023 il 40% dei team responsabili di infrastrutture e operazioni nelle grandi imprese utilizzerà l’automazione aumentata dall’IA, con soluzioni di machine learning come opzione preferita per molte aziende. Tech Data, precisa il comunicato, ha costruito un ampio portafoglio di data analytics per aiutare i partner a cogliere questa opportunità e offre supporto specializzato a livello dei diversi Paesi tramite i suoi esperti in soluzioni dati e IoT, la metodologia Solutions Factory e i programmi Practice Builder.

Craig Smith, Vicepresidente per il segmento IoT e analisi per l’Europa presso Tech Data, ha dichiarato: “Tech Data è strategicamente focalizzata sull’introdurre sul mercato un portafoglio altamente rilevante di Vendor di data analytics e IoT. Digitate corrisponde perfettamente a questo modello. La sua soluzione ignio offre ai team responsabili delle infrastrutture e delle operazioni visibilità e controllo su patrimoni IT frammentati grazie a uno strumento all’avanguardia e facile da usare che aiuterà i nostri partner a posizionarsi in prima linea nella trasformazione digitale”.

Quanto a Yale, i partner europei di Tech Data saranno in grado di accedere alla sua gamma di serrature intelligenti, telecamere interne ed esterne e allarmi domestici intelligenti, integrabili con i principali sistemi domestici smart e piattaforme di assistente vocale come Amazon Alexa, Google Assistant e HomeKit.

Tech Data cita una recente ricerca secondo cui la dimensione del mercato globale della smart home dovrebbe crescere da 78,3 miliardi di dollari nel 2020 a 135,3 miliardi entro il 2025, a un tasso di crescita annuale composto dell’11,6%. Per supportare i propri partner nell’affrontare questa rapida crescita della domanda di mercato, Tech Data ha investito in team dedicati alla smart home e ha costruito un portafoglio di soluzioni che coprono tutti gli aspetti dell’ecosistema della smart home, a cui i partner possono accedere attraverso InTouch, la piattaforma di eCommerce del distributore.

Luc Van Huystee, Vicepresidente del segmento Mobility and Consumer Electronics Solutions per l’Europa presso Tech Data ha dichiarato: “Le innovative soluzioni di sicurezza domestica connesse di Yale sono una straordinaria aggiunta al nostro crescente portafoglio di soluzioni per la smart home. Combinano l’hardware affidabile che rappresenta il nucleo portante della lunga eredità di Yale con software all’avanguardia e connettività abilitata per le soluzioni di mobilità, al fine di contribuire a rendere gli ambienti domestici più sicuri”.