Tech Data apre a San Donato un centro di certificazione Pearson Vue

Tech Data ha annunciato ieri di avere aperto nella sua sede di San Giuliano Milanese un Test Center di Pearson VUE, una delle più grandi società mondiali indipendenti di valutazione delle competenze e certificazione in ambito IT. Pearson VUE ha oltre 5mila Test Center in più di 180 paesi nel mondo, ed eroga circa 16 milioni di esami in 47 lingue ogni anno.

Da ieri quindi Tech Data, attraverso la sua divisione Academy e in collaborazione con il partner Di.Gi. Academy, mette a disposizione dei suoi partner e clienti un Test Center Pearson VUE accreditato per lo svolgimento di esami di certificazione Microsoft, Cisco, IBM, VMware, Check Point e altri ancora.

I partner e i clienti di Tech Data, spiega una nota del distributore, potranno accedere e sostenere gli esami di certificazione direttamente nella sua sede di San Giuliano Milanese, dove è stata allestita un’aula ad hoc con quattro postazioni dedicate e con disponibilità settimanale e/o su richiesta.

“L’opportunità di poter essere punto di riferimento per i nostri partner anche nella fase di formazione e di certificazione è per noi motivo di grande orgoglio e conferma il nostro impegno anche sul piano dell’Education. Il mercato ancora una volta ci riconosce grandi competenze e un ruolo fondamentale nella guida della trasformazione del canale italiano”, dichiara nel comunicato Alberto Valivano, Next Gen Manager Cloud, Security, Services, IoT & Training di Tech Data.

Vincenza Marvulli, Tech Data Academy Practice Leader, ha commentato: “Frequentare i nostri corsi e conseguire le Certificazioni o ottenere Badge significa acquisire la perfetta padronanza delle soluzioni e degli strumenti che si utilizzano nel proprio lavoro, contando su un apprezzabile ritorno dell’investimento, perché collaboratori più qualificati saranno in grado di sfruttare a fondo e in maniera ottimale tutto il potenziale delle tecnologie acquisite. Siamo contenti di poter offrire ai nostri partner e reseller la possibilità di usufruire dei nostri servizi di formazione e di essere una guida nella fase di definizione dei percorsi di certificazione”.