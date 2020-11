TeamSystem unifica l’offerta per la Pubblica Amministrazione

TeamSystem ha annunciato TeamSystem PA, la sua nuova linea di offerta che raccoglie tutte le soluzioni software dedicate alla Pubblica Amministrazione.

Come spiega un comunicato, nel corso degli anni l’azienda ha sviluppato e acquisito soluzioni che rispondono a specifiche esigenze della PA per la progettazione delle opere pubbliche, la gestione delle gare e degli appalti, la gestione degli uffici legali interni e la gestione fiscale, che unitamente alle soluzioni per le imprese private che operano con la Pubblica Amministrazione – come ad esempio la firma digitale – permettono la digitalizzazione dell’intero processo.

Queste soluzioni, totalmente in cloud, rivestono un ruolo fondamentale per il sistema paese perché consentono alle imprese private e alle amministrazioni pubbliche di connettersi rendendo i processi, grazie al digitale, più snelli ed efficienti.

Nello specifico, TeamSystem PA integrerà soluzioni che hanno un focus su: appalti e contratti – per gestire in modo efficace il procedimento amministrativo di affidamento di contratti pubblici e gare telematiche – lavori pubblici, servizi fiscali e uffici legali, per la gestione del contenzioso e delle pratiche stragiudiziali unitamente alla gestione del general legal affair.

Inoltre, TeamSystem Construction attraverso le soluzioni di project management, di e-procurement e di gestione dell’impresa continuerà a supportare le imprese private che operano nel settore della costruzione di opere civili, industriali, impiantistiche e immobiliari nella gestione dei progetti e delle commesse tenendo sotto controllo il proprio business ma anche tutti gli aspetti economici e finanziari dell’azienda.

“Il Decreto Semplificazioni sta offrendo una grande opportunità alla PA e alle imprese che lavorano a stretto contatto con gli enti pubblici: sfruttare le potenzialità del digitale per semplificare i processi e aumentare l’efficienza e la produttività – dichiara nel comunicato Federico Leproux, CEO di TeamSystem –. Con la creazione della nuova linea di offerta, vogliamo dare una risposta concreta alle necessità di tutti gli attori del tessuto produttivo del nostro Paese mettendo a disposizione il nostro know-how e una suite di soluzioni complete e validate dall’AGID”.