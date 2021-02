TeamSystem sbarca in Spagna con due acquisizioni

Rilevati il 100% di Del Sol, specializzata in soluzioni gestionali per PMI (30mila clienti) e il 59,6% di Billin, startup che propone soluzioni di fatturazione (120mila clienti)

TeamSystem ha annunciato l’entrata nel mercato spagnolo con le acquisizioni del 100% del capitale di Software Del Sol e del 59.6% di Billin, quest’ultima con opzione per salire in un secondo tempo fino al 100%.

Queste operazioni, spiega un comunicato TeamSystem, danno continuità alla strategia di crescita per linee esterne – che ha visto nell’ultimo anno le acquisizioni di Habble (ne abbiamo parlato qui), Beneficy, AF Soluzioni, Area 32 e MBM Italia (ne abbiamo parlato qui) – e consentono al Gruppo di intraprendere un percorso di internazionalizzazione volto a sostenere lo sviluppo dell’azienda e a portare in Spagna il proprio know-how sulla digitalizzazione di PMI e professionisti.

Software Del Sol, infatti, con oltre 30.000 clienti e più di 180 dipendenti è considerata una fra le aziende leader in Spagna nel mercato delle soluzioni gestionali per il business delle PMI. Attualmente la società propone ai propri clienti ContaSol, FactuSol, NominaSol e DelSol rispettivamente dedicati alla contabilità, alla fatturazione, alla gestione delle risorse umane e un prodotto che comprende tutte le funzionalità precedenti.

adv

Billin, invece, è soprannominata in Spagna “la Dropbox delle fatture”, ed è una start up in grande crescita (oltre 120mila clienti) che offre una soluzione full Saas (software as a service) grazie alla quale PMI, microimprese e studi professionali possono appunto gestire tutti i cicli di fatturazione.

“Queste acquisizioni sono un primo passo verso la proiezione internazionale del nostro progetto di business. Oggi aggiungiamo un tassello importante all’interno della nostra più ampia strategia che mira ad implementare un’offerta di prodotti ad alto contenuto tecnologico per supportare anche all’estero la trasformazione digitale delle PMI e dei Professionisti”, dichiara nel comunicato Federico Leproux, CEO di TeamSystem – Riteniamo che, in un mercato come quello spagnolo, caratterizzato da una crescita del 3.5% negli ultimi 7 anni, il know how maturato in Italia sarà prezioso e aiuterà a creare sinergie cross-border di cui potranno beneficiare non solo i nostri stakeholder ma anche il tessuto imprenditoriale di entrambi i Paesi”.

“L’ingresso di TeamSystem in Software DELSOL è una grande opportunità per la crescita e l’espansione del business, sia per il catalogo prodotti che per il posizionamento nel mercato spagnolo”, ha commentato Fulgencio Meseguer, CEO di Software Del Sol.

“L’ingresso di TS in Billin rafforza la nostra leadership nel processo di digitalizzazione della fatturazione delle PMI e dei lavoratori autonomi in Spagna. Grazie al suo ampio “know how” nello sviluppo e commercializzazione di soluzioni SaaS per la gestione aziendale e alla sua solidità finanziaria, Billin è posizionata come piattaforma di riferimento nella fatturazione e nella gestione del business per piccole e media imprese e liberi professionisti in Spagna. Questa operazione è strettamente in linea con l’obiettivo di Billin di supportare le piccole e medie imprese ad essere più efficienti, grazie all’automazione delle attività amministrative, e più sostenibili, fornendo loro un maggiore controllo sulla propria attività e accesso ai finanziamenti”, hanno aggiunto Marcos De La Cueva e Diego Goya, Fondatori di Billin.