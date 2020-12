Systematika distribuirà in Italia le soluzioni di cybersecurity di Safe-T

Systematika Distribution, il distributore ad alto valore tecnologico con sede a Saronno (Varese) ha annunciato un accordo di distribuzione con Safe-T Group Ltd, fornitore di soluzioni di accesso sicuro per ambienti on-premise e hybrid cloud con sedi negli USA e in Israele, per promuovere le soluzioni ZoneZero SDP di Safe-T in Italia.

ZoneZero SDP di Safe-T, spiega un comunicato di Systematika, consente alle organizzazioni di fornire un accesso sicuro e trasparente a qualsiasi applicazione, servizio e dato interno all’azienda. La tecnologia brevettata di reverse-access elimina la necessità di aprire le porte del traffico in entrata nel firewall dell’organizzazione, per una sicura ed efficace separazione dei dati e dei controlli, senza interruzioni delle operations, il tutto on top all’infrastruttura esistente, senza quindi richiedere modifiche improvvise e costose nell’infrastruttura.

ZoneZero SDP fa parte della suite ZoneZero Perimeter Access Orchestration, che fornisce la gestione centralizzata di tutte le tecnologie di accesso sicuro e consente alle organizzazioni di implementare una valida architettura Zero Trust Network Access (ZTNA) oltre il perimetro.

“Con oltre 35 anni di attività come distributore leader di soluzioni tecnologiche avanzate, Systematika è un partner perfetto per le nostre soluzioni ZoneZero”, afferma nel comunicato Avi Rubinstein, Chief Business Officer di Safe-T. “L’aggiunta di Systematika, un partner di alto valore con una base di clienti strategica, alla nostra rete di rivenditori ci consentirà di introdurre e promuovere ulteriormente i nostri prodotti rivoluzionari in Italia”.

“Le soluzioni di Safe-T rafforzeranno la nostra proposta di soluzioni e servizi nell’area della cybersecurity”, dichiara nel comunicato Franco Puricelli, Amministratore Delegato di Systematika Distribution Srl. “Proteggere le organizzazioni da attacchi e fughe di dati fornendo accesso sicuro alla rete è fondamentale e cruciale, ancor più in questo scenario di pandemia. Grazie alle soluzioni Safe-T saremo in grado di supportare i nostri partner e i loro clienti nel portare a termine questa missione”.